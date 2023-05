Decentraland (MANA) perderà 1 dollaro a causa del lancio imminente di Sparklo (SPRK)

La borsa Sparklo (SPRK) è una soluzione innovativa per il trading di oro e argento. Sparklo (SPRK) offre tutto ciò che offre una tradizionale società di trading sull'oro, oltre a una maggiore sicurezza e liquidità. Si prevede che la performance di Sparklo (SPRK) nel 2023 rivaleggerà con le principali altcoin.

In altre notizie, decentraland (MANA) sembra destinata a non raggiungere il traguardo di 1 dollaro che molti investitori avevano sperato all'inizio dell'anno. La sua performance di mercato è stata buona e ha registrato un'impennata piuttosto significativa. Sfortunatamente, il suo slancio è rallentato notevolmente negli ultimi due mesi, portando gli investitori a credere che Decentraland (MANA) non raggiungerà 1 dollaro entro la fine del 2023.

Decentraland (MANA) Per perdere 1 dollaro entro la fine dell'anno

La rete Decentraland (MANA) ha registrato un rally impressionante nei primi due mesi dell'anno, ma l'elevata volatilità successiva, unita a un recente calo, ha portato alcuni investitori a credere che Decentraland (MANA) non sia in grado di raggiungere 1 dollaro entro la fine dell'anno.

Decentraland (MANA) era scambiata a 0,7 dollari nella seconda settimana di gennaio 2023. Il suo prezzo è rimasto in questa fascia per alcune settimane prima di salire a 0,8 dollari nella prima settimana di marzo. A questo punto, gli investitori erano molto ottimisti sulla sua performance nel restante trimestre dell'anno. Sfortunatamente, l'intero mercato delle criptovalute ha subito un forte sell-off a gennaio, contribuendo a un calo del mercato in tutto il settore. Nella seconda settimana di marzo, Decentraland (MANA) era scesa a 0,5 dollari.

Molti si aspettavano una rapida ripresa. Sfortunatamente, la società è rimasta in questa fascia di prezzo per alcune settimane, prima di prendere slancio e risalire a 0,6 dollari. Poi è sceso di nuovo bruscamente nelle ultime settimane di aprile. Al momento in cui scriviamo, Decentraland (MANA) è scambiata a 0,53 dollari.

In arrivo lo scambio di oro di Sparklo (SPRK)

La piattaforma di Sparklo mira a diventare la prima piattaforma di compravendita di lingotti online. Avrà la massima concorrenza sui prezzi, aiutando così gli utenti a trovare le migliori offerte. Inoltre, offrirà loro transazioni istantanee.

Sparklo offre una gestione sicura dei beni degli investitori, che saranno conservati in rinomati depositi di lingotti e gestiti da speciali operatori di camere blindate.

Gli utenti avranno la comodità di investire attraverso una blockchain efficiente, sicura e con la massima liquidità disponibile. La piattaforma di trading di Sparklo garantisce l'accesso a livello mondiale, collegando così i mercati dei Paesi sviluppati e di quelli in via di sviluppo.

La sicurezza della blockchain di Sparklo è di prim'ordine. È stata verificata da Interfi e i risultati sono stati pubblicati in diretta sulla blockchain. L'imminente lancio di Sparklo inaugurerà anche l'era dell'utilizzo di token digitali per la compravendita di oro e argento. Gli investitori riceveranno NFT coniati che rappresentano l'entità del loro patrimonio.

Avranno il pieno controllo di questi NFT e il potere di scambiarli sul mercato di scambio di Sparklo. Sparklo si occuperà anche del trasferimento della proprietà degli asset ai nuovi titolari di NFT Sparklo.

Sparklo enfatizza la trasparenza della rete come parte delle sue politiche di sicurezza. La rete pubblica tutte le transazioni su un ordine pubblico. Tuttavia, l'identità degli investitori viene mantenuta privata per motivi di sicurezza. Come molti altri, anche noi vediamo Sparklo chiudere l'anno in bellezza. Il suo prezzo è attualmente di 0,017 dollari, ma si prevede che aumenterà molto presto.

