L'imminente lancio di Yachtify (YCHT) entusiasma la comunità Web 3, mentre Axie Infinity (AXS) perde $20

Yachtify (YCHT) è una rete blockchain di prossimo lancio dedicata al miglioramento del settore del leasing di imbarcazioni. Yachtify (YCHT) consente agli utenti di acquistare, vendere e persino prestare servizi di yacht in modo semplice e conveniente attraverso la sua rete ad alta velocità.

In altre notizie di mercato, la forte corsa rialzista di Axie Infinity (AXS) nella prima metà dell'anno è rallentata notevolmente, lasciando prevedere a molti investitori che non riuscirà a raggiungere i 20 dollari entro la fine dell'anno, come previsto in precedenza.

Axie Infinity (AXS) dovrebbe perdere $20

Nonostante un forte rally nei primi due mesi del 2023, Axie Infinity (AXS) dovrebbe mancare il traguardo dei 20 dollari che gli investitori speravano potesse raggiungere entro la fine del 2023. Axie Infinity (AXS) ha iniziato un forte rally nel 2023 che l'ha portata da 5,98 dollari a 9 dollari entro la seconda settimana di gennaio.

Pochi giorni dopo, Axie Infinity (AXS) è balzata a 12 dollari ed è riuscita a mantenere questa fascia di prezzo fino alla terza settimana di febbraio, quando è scesa nuovamente a 10 dollari. A questo punto, i possessori di Axie Infinity (AXS) erano più fiduciosi che il titolo avrebbe raggiunto i 20 dollari entro la fine dell'anno, dato che a fine febbraio aveva superato tale soglia.

Sfortunatamente, il titolo è crollato bruscamente a 8 dollari e da allora ha mantenuto questa fascia di prezzo. Al momento in cui scriviamo, Axie Infinity (AXS) è scambiata a 7,8 dollari. Dal crollo dei prezzi di marzo, la ripresa è stata molto più lenta ma più stabile. Ora molti investitori non sono più convinti che Axie Infinity (AXS) raggiungerà i 20 dollari entro la fine dell'anno. Tuttavia, questa previsione potrebbe cambiare se il mercato dovesse registrare un forte rally rialzista nel secondo trimestre del 2023.

La piattaforma di investimento nautico Yachtify (YCHT) entusiasma la comunità Web 3

Yachtify offre diversi vantaggi ai suoi utenti. Il primo è la riduzione dei costi di investimento in yacht e altre imbarcazioni marine. Di solito, questo tipo di investimenti era costoso e la maggior parte delle persone non poteva permetterselo. Ma Yachtify sta trovando un modo per rendere più conveniente l'acquisto e la vendita di questi servizi.

Utilizzando NFT frazionati, gli utenti di Yachtify possono acquistare quote di yacht invece di acquistare l'intera imbarcazione, che è molto più costosa. Gli NFT frazionati rendono più facile la gestione del portafoglio di un investitore.

Gli investitori guadagnano commissioni quando le imbarcazioni di cui possiedono quote vengono affittate. Le commissioni saranno pagate in base alle dimensioni del portafoglio dell'investitore. Ad esempio, se un investitore possiede il 60% delle azioni di un'imbarcazione, guadagnerà il 60% delle commissioni di trading senza noleggio quando questa viene affittata.

Yachtify ha anche un protocollo di prestito di alto livello in cui gli utenti possono guadagnare usando i loro NFT o i loro yacht fisici come garanzia per assicurare prestiti di qualità. A questo proposito, Yachtify è una delle prime piattaforme a offrire servizi di prestito basati sulle attività per l'industria nautica, rendendo Yachtify una delle migliori piattaforme per guadagnare un reddito passivo dalle imbarcazioni marine.

Un altro vantaggio dell'utilizzo di Yachtify è l'appartenenza a un club di barche esclusivo che gode di vantaggi come una gestione speciale del conto, NFT personalizzati ed eventi speciali con altri club di barche.

Yachtify è ancora piuttosto economico, con un costo di soli 0,10 dollari. Molti investitori stanno già aderendo al progetto prima che il prezzo aumenti. Inoltre, se acquistate ora i token di Yachtify, otterrete un bonus del 30%.

