Cosa fare a Torino nel weekend: gli appuntamenti fino a domenica 7 maggio

MOSTRE ED EVENTI

LIQUIDA PHOTOFESTIVAL

Dal 4 al 7 maggio

Nella cornice di Paratissima, al via seconda edizione di Liquida Photofestival, la rassegna che mette in dialogo autori e professionisti emergenti del mondo della fotografia e dell’immagine curata da Laura Tota. 7 premi, 11 vincitori totali, una giuria composta da 5 professioniste del settore e oltre quaranta autori tra emergenti e guest. “Liquida Photofestival” è una piattaforma di riferimento per restituire, quanto più possibile, lo stato della ricerca fotografica nelle sue diverse forme d’espressione e dello stato dell’immagine nel momento preciso della sua manifestazione, cercando di dare voce ai nuovi talenti della fotografia contemporanea, non solo dal punto di vista della produzione autoriale, ma anche della riflessione fotografica, coinvolgendo addetti ai lavori che oggi iniziano il proprio percorso in questo cosmo in continuo divenire.

Info: https://www.paratissima.it/liquida-photofestival-2023/

TORINO GRAPHIC DAYS

Dal 4 al 18 maggio

12 workshop, 15 mostre, 2 masterclass, 8 talk, 6 performance, 5 appuntamenti musicali dal vivo, 10 residenze, oltre 70 ospiti. E poi 1 mostra mercato, 1 area dedicata alla stampa dal vivo, 1 palinsesto di attività per bambini. E ancora 40 appuntamenti diffusi in città negli studi di design il 9 e l’11 maggio. Questi i numeri dell’ottava edizione del festival internazionale di visual design Graphic Days Ⓡ che dal 4 al 14 maggio trasformerà la Cavallerizza Reale di Torino in un grande laboratorio dedicato alla stampa. L’edizione 2023 del festival, promosso dall’associazione Print Club Torino, dall’agenzia Quattrolinee e dall’associazione Plug, con il titolo Print parade intende riportare l’attenzione sulle tecniche di stampa artigianali mostrando la varietà di supporti e possibilità offerte.

Info: https://www.graphicdays.it/



PISTARAMA

Dal 4 maggio

La Pista 500 accoglie da giovedì 4 maggio una nuova grande opera site-specific commissionata da Pinacoteca Agnelli: PISTARAMA, dell’artista francese Dominique Gonzalez-Foerster (Strasburgo, 1965). La nuova opera si aggiunge alla programmazione della Pista 500. In dialogo con il nuovo giardino sulla pista e con l’architettura dell’edificio, le installazioni si confrontano con diversi linguaggi della scultura: da interventi ambientali a opere luminose o sonore, a progetti di cinema espanso. L'opera è pensata appositamente per la curva parabolica nord della Pista 500 che rappresenta il primo panorama che Gonzalez-Foerster realizza all’aperto e il primo di dimensione monumentale, con una lunghezza totale di oltre 150 metri. Un collage XXL, che prende spunto dalla storia politica e culturale di Torino e si estende a episodi e figure legate a lotte di rivendicazione sociale che attraversano una molteplicità di tempi e geografie diverse.

Info: https://www.pinacoteca-agnelli.it/

ROSARIO LIVATINO

Dal 3 al 13 maggio

Il 21 settembre 1990 la stidda agrigentina uccide il magistrato siciliano Rosario Livatino e due anni fa (il 9 maggio 2021) papa Francesco lo proclama “beato” perché ucciso in odio della sua fede cristiana e perciò considerato “martire”. La sua vicenda umana, religiosa e professionale è a tema nella mostra che i sarà esposta nel Foyer dell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Torino in corso Vittorio Emanuele II, 130, per iniziativa di Libera Associazione Forense (LAF), con il sostegno di Intesa Sanpaolo e il patrocinio di ANM sezione di Piemonte e Valle d’Aosta, Ordine degli Avvocati di Torino e Diocesi di Torino. La mostra è articolata in quattro sezioni, con testi, fotografie e video che raccolgono testimonianze di colleghi, amici e conoscenti che a diverso titolo lo hanno conosciuto.

Info: mostragiudicelivatino@gmail.com

UNA NOTTE ALLE OGR

Venerdì 5 maggio ore 19

Le OGR Torino tornano ad aprire i loro spazi al pubblico di Club Silencio per una serata con drink, musica e giochi culturali alla scoperta del maestoso complesso industriale diventato oggi hub culturale internazionale, in occasione della mostra “Perfect Behaviors. La vita ridisegnata dall’algoritmo”. Una notte alle OGR Torino si svolgerà nella Sala Fucine e nel Duomo di OGR Cult, lo spazio polifunzionale di 9.000 mq delle storiche officine grandi riparazioni che sono oggi luogo di incontro tra arti visive e arti performative. La serata prevede infatti un’immersione completa con la selezione musicale a cura di Alessandro Quara e Gray Cosmo, la performance audio/video di Paul Mazzitelli e i live visuals di Daniele Icardi (RKH).

Info: www.clubsilencio.it

FIERE E FESTIVAL

FESTIVAL DEL GELATO DI RIVARADal 5 al 7 maggioRivara si trasforma in capitale del gelato per la seconda edizione del “Festival del Gelato Italiano - Artigianale e Gastronomico”. Un festival organizzato da Associainsieme che per tre giorni, dalla colazione al dopo cena, vedrà la città diventare un grande laboratorio artigianale dove i Maestri Gelatieri provenienti da 12 regioni italiane creano i loro gelati rigorosamente artigianali con materie prime selezionate del territorio di origine, senza alcun preparato e utilizzando solo ingredienti freschi. Il cuore pulsante del Festival sarà lo storico parco di Villa Ogliani. Il successo della prima edizione del 2022, che ha richiamato 18 mila visitatori, ha determinato l’ampliamento di questo secondo Festival arricchendolo con ulteriori momenti culturali e gastronomici. Info: festivaldelgelatoitaliano.comPEONIE IN FIORE Dal 5 al 7 maggioLa peonia torna ad essere la grande protagonista nella splendida cornice del parco dei Vivai delle Commande, in frazione Tuninetti di Carmagnola. Torna “Peonie in fiore”, con la spettacolare fioritura di oltre 4 mila di queste affascinanti piante di antichissima origine, in Oriente considerate simbolo di nobiltà, eleganza e gloria imperiale, in quanto per molto tempo protagoniste indiscusse dei più raffinati giardini del Celeste Impero. Nei tre giorni della manifestazione, i Vivai delle Commande sono aperti gratuitamente al pubblico dalle 10 alle 19. All’ingresso si possono devolvere eventuali offerte alla Fondazione Paideia. Sono oltre 150 le varietà di peonia che accolgono i visitatori con le loro grandi corolle voluttuose, traboccanti di petali. Fra di esse spiccano ben 18 diverse varietà di ibridi intersezionali di peonia, o “ibridi di Itoh”, dal nome del primo creatore di questo nuovo genere di peonia anni '70, che riuscì nella missione impossibile di incrociare peonie arbustive ed erbacee, ottenendo piante che mantengono alcune caratteristiche di entrambe, con colori precedentemente mai ottenuti. Piante molto adatte ai nostri climi, asciutti, caldi e assolati, e che possono essere facilmente coltivate in vaso. E c’è una novità assoluta: la peonia erbacea 'Candy Stripe' ,che presenta fiori variegati bianchi e viola, i cui petali risaltano con le preziose trasparenze della seta o con la corposa voluttà del velluto.Info: www.peonie.com

CONCERTI

FABRIZIO MORO

Giovedì 4 maggio ore 21

Con i suoi "Racconti unplugged", Moro regalerà al pubblico uno spettacolo unico ed emozionante in una dimensione teatrale intima e coinvolgente. Un viaggio in musica tra le più belle canzoni del suo repertorio per l’occasione riarrangiate e rivisitate. In scaletta brani tratti da ogni suo disco, in ordine cronologico, che hanno segnato le tappe più importanti del suo percorso dall’inizio della sua carriera fino a oggi. Il cantautore presenterà inoltre per la prima volta live anche brani che saranno contenuti all’interno del suo nuovo progetto discografico, in uscita in primavera.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it MODÀ

Venerdì 5 e Sabato 6 maggio ore 21, Martedì 9 e Mercoledì 10 maggio ore 21

Dopo il primo trionfale concerto dello scorso 4 aprile i festeggiamenti per i loro primi vent’anni, i Modà tornano per altri quattro concerti: l'occasione per una nuova ed entusiasmante sfida per la band milanese che per la prima volta si esibisce dal vivo accompagnata da una orchestra.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it PREMIO BUSCAGLIONE

Dal 4 al 6 maggio

Dopo aver svelato i dieci semifinalisti, il Premio Buscaglione annuncia le date in cui i selezionati si sfideranno sul palco di tre dei più importanti live club di Torino, per tre giorni, dal 4 al 6 maggio, di concerti in cui, a chiusura, seguiranno le esibizioni di tre headliner, tre band che, nel corso degli anni, hanno consolidato la propria esperienza artistica. Si parte il 4 maggio con il live di Post Nebbia a sPAZIO211 che, dall'home recording, arrivano a farsi notare nel panorama musicale indipendente italiano dove, tra psych-rock e funk, hanno conquistato media ed ascoltatori in ogni angolo della Penisola. Il 5 maggio, all'Off Topic, è la volta della sperimentazione di Yosh Whale, band che spazia dall'elettronica al soul, dalla R&B al rock. Yosh Whale hanno inoltre vinto il Premio Buscaglione nel 2018, anno del loro esordio. Il 6 maggio, al Cap10100, arriva la carica punk-rock-emo e free jazz di Gazebo Penguins, pronti a presentare 'Quanto', il quarto album pubblicato a dicembre 2022.

Info: www.sottoilcielodifred.it ONE MAN SHOW