Acqua e luce gratis per i rom, i torinesi pagano 4 mln di bollette. Il Comune: "Non abbiamo progetti su Strada Aeroporto"

Acqua e luce gratis per i rom del campo nomadi di Strada dell’Aeroporto. Nessuno, o quasi, paga le bollette. E così dal 2010 a settembre 2022 le spese a carico del Comune di Torino per tali utenze ammontano a 3 milioni e 800 mila euro. Numeri denunciati tramite un’interpellanza dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che aggiunto come ci siano 32mila euro di TARI all'anno non versati. E a breve termine non si intravede una soluzione.

"A breve non previsto progetto su Strada Aeroporto"

Se l'insediamento di Strada Aeroporto risulta molto più piccolo rispetto al passato, qui vivono ancora "circa 12 nuclei familiari (famiglie patriarcali, tutte imparentate tra di loro), per un totale di circa 100 persone di origine serbo-croata". A fornire i numeri l'assessore ai Servizi Sociali Jacopo Rosatelli, che alza bandiera sullo smantellamento del sito di Torino nord. "Nel breve periodo - ha spiegato - non è previsto un progetto sul campo di Strada Aeroporto con accompagnamento sociale a carico della Città, che richiede un'ingente mobilitazione di risorse e un'attenta azione di co-progettazione con tutti gli attori pubblici e privati interessati".

Lavoro in nero e "atteggiamento conservatore"

Oltre a questo si aggiunge che molti nomadi, come chiarito dell'esponente di giunta, lavorano in nero e hanno "un atteggiamento particolarmente conservatore e non orientato all'accettazione dei percorsi di tipo inclusivo proposti dai Servizi sociali". Dopo anni di attesa, due famiglie aspettano l'assegnazione di un alloggio ATC da regolare graduatoria, mentre i 50 bambini e ragazzi presenti in Strada Aeroporto sono "tutti molto curati dal punto di vista affettivo, sanitario, economico". Dopo l'allontanamento spontaneo di alcuni rom di origine bosniaca, sono stati rimossi i detriti e chiusi gli accessi di una parte dell'insediamento.

Firrao (Torino Bellissima): "Spesi 4 mln ed oggi nessun progetto di superamento"

La Città, ha aggiunto Rosatelli, sta valutando "l'opportunità di installare porte anti-intrusione agli accessi dei contatori, al fine di evitare le manomissioni sul quadro elettrico". "Il Comune - ha replicato Pierlucio Firrao - ha speso negli ultimi 10 anni quasi 4 milioni di euro, circa 400.000 € l’anno e la risposta di oggi è che non esiste un progetto di superamento del campo Rom in strada dell’Aereoporto". "E questa è la cosa più preoccupante" ha chiosato l'esponente della minoranza.