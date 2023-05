Bandiere, musica e Mole blu, Torino omaggia l'Europa: "La Città sia protagonista in UE" [FOTO e VIDEO]

La Città di Torino si illumina d’Europa. Domani, 9 maggio, in occasione delle celebrazioni per la Giornata dell’Europa, sulla Mole Antonelliana sarà proiettata la bandiera europea. Ma è oggi, a Palazzo Civico, che la Città ha scelto di omaggiare e ricordare l’importanza dell’Europa e dell’UE.

Una cerimonia in piazza Palazzo di Città con gli studenti avvolti dai colori blu e giallo dell'Europa, la riunione in Sala Congregazioni con i consoli e un evento in Sala Rossa.

Lo Russo: "Torino protagonista in Europa"

“Torino vuole essere protagonista, una delle città chiave in Europa” ha affermato il sindaco Stefano Lo Russo ai consoli dei Paesi presenti e agli studenti della scuola internazionale europea Altiero Spinelli. Il primo cittadino ha ricordato la forte tradizione della città in termini di relazioni internazionali, anche fuori dal palazzo: “Penso all’industria, all’università, al mondo della cultura”.

“Non dobbiamo perdere il patrimonio di libertà e democrazia che abbiamo ereditato” ha concluso Lo Russo. Il primo cittadino ha invitato a riflettere sulla guerra che dopo 70 anni di pace è tornata a scuotere gli equilibri geopolitici: “La guerra punta a minarne i valori fondativi. Dobbiamo difenderli”.

Grippo: "9 maggio data simbolo"

"Il 9 maggio - ha ricordato Maria Grazia Grippo, presidente del Consiglio comunale - è una data simbolo del progetto di costituzione dell'Unione europea".

"Torino ha fatto la sua parte fin da primo momento utile, lavorando per avere un ruolo attivo nella compagine europea".

“L'Ue non si insegna nelle scuole e questo porta conseguenze nefaste, perché se non si conosce qualcosa difficilmente si può avere un'opinione e informata. Tutti i giorni dobbiamo ricordare quanto è importante vivere in uno spazio di democrazia e contribuire a mantenerla" è il commento di Maurizio Molinari, rappresentante del Parlamento europeo a Milano.