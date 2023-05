Meteo, la pioggia compagna di viaggio del Torinese nei prossimi giorni

Una ampia area depressionaria si formerà nei prossimi giorni sul Mediterraneo centrale. I forti contrasti con le temperature più alte e il sole più caldo genereranno fronti associati a piogge e temporali distribuiti irregolarmente durante la settimana.

A Torino avremo questa situazione: oggi, lunedì 8 maggio

Cielo irregolarmente nuvoloso alternato a schiarite, con maggiore nuvolosità sui rilievi alpini causa attività cumuliforme, che porterà rovesci o temporali sparsi sulle zone montuose al pomeriggio. In pianura assenza di fenomeni significativi, ma non è escluso qualche sporadico rovescio che "sfugge" alle montagne.

Temperature stazionarie, con valori massimi fino i 21/22°C. Venti generalmente assenti o deboli di direzione prevalentemente nordorientale. Possibili forti raffiche all'interno dei temporali.

Martedì 9 e mercoledì 10 maggio

Cielo molto nuvoloso o coperto martedì, tra pomeriggio e sera ci sarà il passaggio di una perturbazione più organizzata con precipitazioni diffuse su Piemonte e Valle d'Aosta. Mercoledì temporaneo miglioramento, ma poi al pomeriggio instabilità con rovesci e temporali che interesseranno anche le pianure.

Temperature in calo, con massime che difficilmente andranno oltre i 19/20 °C, e minime che caleranno fino a 10/12 °C. Venti sempre deboli variabili ma con direzione generalmente dai quadranti orientali e settentrionali, raffiche possibili durante i temporali.

Da giovedì 11 maggio

Insisterà ancora la fase instabile e perturbata, associata però a piogge e temporali irregolarmente distribuiti, per cui ad oggi è difficile inquadrare bene la situazione relativamente alla fenomenologia. Le temperature saranno ancora in leggero calo almeno fino a domenica, per cui sarà possibile rivedere anche la neve a quote sotto i 2000 m.