A Taggia torna Meditaggiasca, un weekend tra cooking show ed eccellenze enogastronomiche: super ospite, chef Simone Rugiati

Cooking show, eccellenze del territorio, artigianato sono solo alcuni degli ingredienti che accompagneranno Meditaggiasca Expo Valle Argentina - Armea, in programma in Liguria, a Taggia, dal 13 al 14 maggio. Un weekend per assaporare la tradizione culinaria locale in compagnia dei produttori locali e con chef rinomati che racconteranno la riviera dei fiori attraverso le ricette.

Super ospite di questa decima edizione: chef Simone Rugiati. Un cuoco famoso che ha all'attivo numerose partecipazioni in televisione a 'La prova del cuoco' su la Rai, Cuochi e Fiamme su La 7 arrivando fino agli ultimi show "Codice Rugiati" su Alma Tv, "Shop, cook & win”. La sua cucina spazia dal raffinato, alla tradizione passando anche per quella da strada rivisitata.

Rugiati sarà protagonista del cooking show in programma domenica 14 maggio alle 15 presso la tensostruttura allestita nel suggestivo centro storico di Taggia. In piazza Cavour porterà le ricette, la valorizzazione degli ingredienti, l’estro e la conoscenza in collaborazione con gli Chef Samuele Maio, Livio Revello e Manuel Marchetta, ex allievi dell’istituto Alberghiero Ruffini-Aicardi di Taggia che hanno portato il loro talento in giro per il mondo.

Per tutta la durata della due giorni, a partire dalle 10 ci saranno numerosi stand che esporranno i prodotti enogastronomici e dell’artigianato tipico delle due Valli. Si parlerà anche di cultura legata alla cucina con le eccellenze locali: l’olio extravergine d’oliva e il Moscatello di Taggia. Per quanto riguarda l’oro verde Cultivar Taggiasca, nato dalla coltivazione eroica degli oliveti locali, sono previsti due momenti: il primo nel convegno dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, dal titolo “Alle Radici dell’Olio” (13 maggio, ore 16, tensostruttura piazza Cavour); il secondo incontro sarà a cura dell’Associazione L’Oro di Taggia e si parlerà di abbinamenti e assaggio dell’olio (14 maggio, ore 14, tensostruttura piazza Cavour). Altro grande protagonista sarà il Moscatello, il vino del Papa riscoperto in questa zona della Liguria di Ponente negli ultimi 20 anni dopo che si pensava ormai perso per sempre. Una storia avvincente che sarà raccontata nel convegno a cura di Confartigianato Imperia sui prodotti enogastronomici a base di vino Moscatello di Taggia. Interverranno Giacomo Ferrari, Presidente della Rete di Imprese “Terre del Moscatello” e gli imprenditori Roberto Fiumara e Simone Gasparini (13 maggio, ore 18 Fondazione Pizzio-Rovera, Via Soleri 11).

Infine, anche spazi per i bambini con i laboratori Crea Mart. Tre appuntamenti per coinvolgere i più piccini e fargli conoscere i prodotti del territorio ( Stand in via Soleri - 13 maggio, dalle 16 alle 17 - 14 maggio, dalle 11 alle 12 e dalle 16 alle 17).

Meditaggiasca Taggia è cultura del territorio e amore per la cucina. Elementi che di anno in anno richiamano tantissime persone curiose di immergersi in questo viaggio tra i sapori di questa terra. Appuntamento sabato 13 maggio, alle 11.30 in piazza Cavour con il taglio del nastro insieme allo chef Simone Rugiati e alle autorità .