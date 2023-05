(Aspettando le finali nazionali di Coverciano) Torino Fd sugli scudi anche nell'ultima giornata di campionato

Il Torino FD, ormai qualificato per le finali di Coverciano, è sceso in campo ancora due volte sabato scorso allo Sporting di Orbassano per l'ultima giornata di campionato.

I granata hanno incontrato gli Insuperabili e i Nessunoescluso che vestono la maglia della Juventus.

Con i primi, nonostante il vantaggio a pochi minuti dall'inizio grazie alla rete di Said El Kabbouri la partita si è chiusa sul 3-2 per gli Insuperabili.

Gli avversari si portano in vantaggio sul 3-1 quando capitan Enzo Pavone riaccende le speranze segnando la seconda rete, e la sua prima personale quest'anno, ma purtroppo non basta e i granata incassano la sconfitta.

Nel derby si è visto un altro Torino, caricato dal mister Michele Del Vecchio: "Nonostante la qualificazione già in pugno si scende in campo lo stesso per vincere - ha detto ai suoi - Motivo in più per dimostrare che ci siamo meritati la finale".

Il risultato è stato di 6-2 per i granata grazie alle tre reti di Federico Vada, una di Mattia Mastrojeni, Tony Romeo e del presidente Claudio Girardi alla sua prima rete in campionato.

Grande felicità anche per la squadra del terzo livello, nata poco tempo prima dell'inizio del campionato, che porta a casa il terzo posto.

Per la squadra campione regionale ancora qualche amichevole prima del grande appuntamento di Coverciano: "Adesso pensiamo alla finale - commenta Pavone - Difendere il titolo non è facile, la qualità è migliorata tantissimo per tutte le squadre, ma anche noi grazie agli acquisti e alle conferme possiamo puntare di nuovo al primo posto".

Gli fa eco il presidente Girardi: "Finalmente dopo tanti anni il movimento del calcio disabili sta avendo il giusto riconoscimento. Faremo del nostro meglio per cucire lo scudetto sul petto".

E ora non resta che aspettare le finali che si terranno dal 19 al 21 maggio.