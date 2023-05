L'Assessorato ai lavori pubblici del Comune di Grugliasco prosegue con l’apertura dei cantieri in città per migliorare la viabilità dei pedoni e dei veicoli.

In particolare stanno terminando in questi giorni i lavori per la segnaletica orizzontale in corso Cervi e il rifacimento dei marciapiedi in corso Adriatico, in via Rieti e in via Perotti.