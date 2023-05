Migranti tentano di andare in Francia, ma sono bloccati dal freddo: salvati dal Soccorso Alpino

Migranti bloccati sulle montagne sopra Claviere, mentre cercavano di superare il confine ed andare in Francia, salvati dal Soccorso Alpino. La chiamata di emergenza è stata lanciata intorno alle 23 ed è stata localizzata a circa duemila metri nei pressi del rifugio Capanna Gimont, chiuso in questo periodo. Una squadra di terra composta da vigili del fuoco e soccorso alpino è partita e li ha trovati in cattive condizioni fisiche a causa dell'ipotermia, che cercavano riparo fuori dalla struttura.

Altri migranti bloccati in quota

Trasferiti a Claviere, sono affidati ai sanitari del 118 per le cure ospedaliere. Le squadre sono poi ripartite verso monte perché i migranti soccorsi avevano segnalato altre persone disperse più in quota. Procedendo in parte su mezzi motorizzati e poi a piedi, sono state seguite delle tracce nella neve che conducevano verso il Colletto Verde, ma senza trovare nessuno. Alle 4 del mattino il gruppo di dispersi è giunto in autonomia a Claviere: si trattava di 6 persone, che sono state affidate alla Croce Rossa. Le squadre sono quindi rientrate a valle