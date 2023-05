Falchera: nasconde la droga in cantina, ma il fiuto del cane-poliziotto trova hashish e soldi

Controlli antidroga della Polizia a Barriera di Milano. Nei pressi di via Tanaro gli agenti hanno notato un 43enne seduto nel dehors di un bar che, alla vista delle Volanti, ha lasciato cadere dalla tasca del giubbotto un pacchetto. L’involucro di cellophane, immediatamente recuperato dai poliziotti, aveva all’interno alcuni frammenti di hashish. Gli operatori sospettando che, oltre a quella modica quantità l’uomo potesse nascondere altra droga, hanno effettuato un controllo nella sua abitazione a Falchera.

Droga in cantina

Nell’alloggio, grazie all’aiuto del cane poliziotto, gli agenti hanno rinvenuto nel sottoscala della cantina quasi 200 grammi di cannabinoidi. Lo stupefacente era nascosto in parte all’interno di un involucro di cellophane e in parte all’interno di un sacco nero della spazzatura, dove c'erano anche quasi seimila euro in contanti. Il quarantatreenne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per la presunta detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.