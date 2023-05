Nuovi rinforzi dalla scuola di carabinieri: sono 79 in provincia di Torino, 19 in Città

Pronti, via: appena usciti dalla scuola, 79 carabinieri hanno rinforzato le fila della provincia di Torino. Provenienti da tutta Italia, i nuovi arrivati hanno preso servizio di fronte al prefetto Raffaele Ruberto e alla presenza del comandante provinciale dell'Arma, il generale Claudio Lunardo.

A Torino i giovani rinforzi, che hanno concluso la scuola a fine aprile, sono 19 divisi in tre compagnie (6 in San Carlo e Mirafiori, 7 Oltredora). Il resto è destinato alla provincia: Moncalieri è la sede con più aggiunte (15), seguono Venaria con 9, Susa con 8, Pinerolo, Ivrea, Rivoli e Chivasso con 6 e Chieri con 4.

La cerimonia si è tenuta presso la sede provinciale dei Carabinieri in via Valfrè, dove il prefetto Raffaele Ruberto ha tenuto un discorso di incoraggiamento per i giovani carabinieri. "Questo è un giorno importante che ricorderete per sempre - ha dichiarato - come il primo giorno di scuola e di un'attività lavorativa. Sono a fine carriera e non mi sono mai pentito di aver fatto questo lavoro che è un lavoro per gli altri, per la collettività: il carabiniere è il front office di ogni cittadino. Avete una grande responsabilità, gli alamari vanno guadagnati tutti i giorni".