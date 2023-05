Sport |

Basket, definito il calendario playoff del primo turno tra Reale Mutua e Urania Milano

Prime due partite al Pala Gianni Asti, che ospiterà l'eventuale gara 5

Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il Settore Agonistico FIP, ha diramato il calendario ufficiale del Primo Turno dei Playoff di Serie A2. Per la Reale Mutua Basket Torino, impegnata nel quarto di finale contro l’Urania Milano, il cammino è così tracciato: GARA 1 Sabato 13 Maggio - ore 20.30 - Pala Gianni Asti, Torino GARA 2 Lunedì 15 Maggio - ore 20.30 - Pala Gianni Asti, Torino GARA 3 Giovedì 18 Maggio - ore 20.30 - Allianz Cloud-PalaLido, Milano GARA 4* Sabato 20 Maggio - ore 20.30 - Allianz Cloud-PalaLido, Milano GARA 5* Martedì 23 Maggio - ore 20.30 - Pala Gianni Asti, Torino *se necessarie Le date delle gare potrebbero essere modificate qualora Urania Milano, che partecipa con la sua Under 19 Eccellenza alle Finali Nazionali di categoria in corso ad Agropoli, superasse la fase a gironi e ne facesse legittima richiesta.

