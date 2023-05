Spaccate notturne, un arresto e una denuncia

Grazie alle descrizioni sull’abbigliamento e ricorrendo alla geolocalizzazione del cellulare rubato, la Volante ha intercettato il presunto autore del furto che, nel frattempo, aveva raggiunto in bicicletta via Cibrario. I poliziotti hanno recuperato l’intera refurtiva, restituendola ai proprietari. Il ladro si era introdotto all’interno dei locali dopo aver infranto una vetrina con un vaso da fiori in ferro.

L’uomo non riuscendo a forzare la serranda d’ingresso, si era allontanato a bordo di una bicicletta, in direzione di via Domodossola, ma alcune Volanti lo hanno intercettato all'altezza di Corso Regina Margherita angolo Corso Svizzera; per lui è scattata la denuncia a piede libero per il furto aggravato appena tentato così come per il furto la notte precedente in una enoteca di Corso Belgio.