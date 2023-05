MiTo Settembre Musica torna in piazza San Carlo con il musical “New York, New York”

Da Mosca a Parigi, il tema scelto quest’anno per la per la 17esima edizione di MiTo Settembre Musica, sono le città e il loro ruolo nella diffusione creazione musicale.

Appuntamento dall'8 al 22 settembre

Dall’8 al 22 settembre la kermesse che scambia concerti tra Milano e Torino torna a portare la grande musica in piazza Carlo e nelle altre grandi piazze milanesi.

“L’idea sulle città è venuta perché la musica è un fenomeno urbano - spiega il direttore Nicola Campogrande - Le città ci fanno bene, sono luoghi in cui si scambiano idee. Il festival per questo si apre con un musical che riflette come una città, quale New York, diventi fonte di pensieri per due ragazzi che arrivano dall’Ohio”.

Ultima edizione con Campogrande direttore

Per Campogrande dopo otto anni, sarà l’ultima edizione direttore artistico per Nicola Campogrande che per questa edizione ha scelto di porre l’attenzione alle famiglie, privilegiando la programmazione dei fine settimana: “È vero è la mia ultima edizione, ma sono molto contento di questa decisione è mi sembra salutare. Ho provato a ragionare su questi otto anni su un festival che aveva una storia importante, ma si trovava con un’immagine che andava ridefinita e per questo mi sono molto divertito. Oggi il festival che lascio ha un’identità precisa, è riconosciuto dal Ministero della Cultura. Ha poi riunito le due città ed è un soprattutto un festival amato dal pubblico”.

Il programma

Nel nuovo cartellone le due città protagoniste di MITO si omaggiano vicendevolmente. Il Festival si apre infatti giovedì 7 settembre al Teatro alla Scala di Milano, con l’Orchestra del Teatro Regio di Torino mentre venerdì 8 settembre si replicherà all’Auditorium Giovanni Agnelli - Lingotto di Torino.

Eloquente il programma della serata con il musical di Bernstein Wonderful Town, presentato in forma di concerto, che narra di due sorelle originarie dell’Ohio giunte a New York per cercare fortuna.

Si chiude invece venerdì 22 settembre all’Auditorium Giovanni Agnelli - Lingotto di Torino, con la Filarmonica della Scala guidata da Andrés Orozco-Estrada e con il grande virtuoso del violoncello Mario Brunello. Qui ci si sposta nell’Europa dell’Est con “Praga”, titolo dell'appuntamento che accosta due pagine del compositore ceco Dvořák: il Concerto per violoncello e orchestra e la Settima Sinfonia.

L'appuntamento del 9 settembre in piazza San Carlo

Piazza San Carlo a Torino torna ad accogliere il grande pubblico di MITO il 9 settembre con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Juraj Valčuha e con l'estroso pianista Stefano Bollani. New York è il filo conduttore della serata che vedrà la prima esecuzione italiana di Red da Color Field di Anna Clyne, che si è ispirata alle opere del grande pittore newyorkese Mark Rothko, accanto all’Ouverture da Candide di Bernstein, alla Rhapsody in Blue di Gershwin e alla Sinfonia Dal Nuovo Mondo di Dvořák.

Tra gli altri concerti da non perdere la Royal Philharmonic Orchestra con Vasily Petrenko sul podio e la violinista Julia Fischer come solista (il 14 Milano, il 15 a Torino) con “Russie” che vede un’altra prima esecuzione in Italia: Icarus di Lera Auerbach, compositrice russa nata a 700 km da Votkinsk, paese natale di Čajkovskij, di cui si ascolta il celeberrimo Concerto per violino e orchestra.

Prime assolute invece per “Buenos Aires” (9 a Milano, 10 a Torino), con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali diretta da Alessandro Cadario e il grande virtuoso Richard Galliano come solista, e il secondo è “Tra Stradella e Castelfidardo” (18 a Milano e 21 a Torino) con il pluripremiato fisarmonicista trentunenne Samuele Telari.

Torna il "Festival nel Festival"

Torna dopo il successo dello scorso anno, il “Festival nel Festival” che offre concerti monografici decentrati nelle due città, dedicati a grandi compositori e raccolti sotto la dicitura “Il pianoforte di ...”, con protagonisti 14 talenti italiani della tastiera: da Maria Perrotta a Roberto Plano, da Anna Kravtchenko ad Andrea Rebaudengo, da Roberto Cominati a Leonora Armellini, passando per il grande ritorno del duo Canino/Ballis.

Come da tradizione, tutti i concerti vedono un’introduzione all’ascolto, che in questa edizione sarà affidata a Gaia Varon, Stefano Catucci, Corrado Greco e Alberto Brunero.

Per info e programma: https://www.mitosettembremusica.it/it