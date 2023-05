David Yates: il regista di Harry Potter conquista Torino

Il 23 maggio 2023, David Yates incontrerà il pubblico e riceverà la Stella della Mole dal comune di Torino. Il celebre regista, noto per aver diretto quasi l’intera serie di Harry Potter, ha contribuito allo sviluppo della storia e dell’arte cinematografica dando vita ad ambientazioni e sceneggiature mozzafiato. Dopo il successo della saga, Yates ha diretto anche il sequel con “Animali Fantastici e dove trovarli” consacrando l’intero universo di Harry Potter.

Harry Potter è uno dei libri più venduti nella storia

Harry Potter è una delle serie di libri e film più amate e famose di tutti i tempi. Creato dalla scrittrice britannica J.K. Rowling, il fenomeno Harry Potter ha avuto un enorme impatto culturale in tutto il mondo. La serie ha venduto oltre 500 milioni di copie e ha ispirato otto film di successo, un parco a tema, videogiochi, merchandising e molte altre attività commerciali.

L'importanza di Harry Potter risiede nel fatto che la serie ha ispirato una generazione di lettori e appassionati del genere fantasy. Ha anche introdotto molte persone alla letteratura, incoraggiando la lettura e l'apprendimento.

La Stella della Mole assegnata a David Yates

David Yates è un regista britannico di grande talento, che ha lavorato principalmente per il cinema e la televisione nel corso della sua carriera. Il 23 Maggio riceverà la Stella della Mole, un riconoscimento prestigioso assegnato dal Comune di Torino a personalità che si distinguono nel mondo dell'arte, della cultura e dello spettacolo.

La decisione di assegnare la Stella della Mole a Yates è stata motivata dalla sua carriera di successo come regista e dal contributo che ha dato alla cultura e all'industria cinematografica. In particolare, è stato riconosciuto il suo ruolo fondamentale nella direzione degli ultimi quattro film della serie di Harry Potter, che hanno avuto un enorme successo commerciale e critico a livello mondiale.

Yates è stato anche apprezzato per la sua capacità di portare una nuova prospettiva al genere fantasy, attraverso la sua sensibilità drammatica e il suo stile realistico. Ha dimostrato di essere un regista versatile, capace di adattarsi a diverse situazioni lavorative e di gestire in modo efficace le sfide creative e tecniche del cinema.

In sintesi, la Stella della Mole assegnata a David Yates rappresenta un importante riconoscimento del suo contributo alla cultura e all'arte cinematografica, non solo in Italia ma a livello internazionale.

La carriera di David Yates

David Yates è nato a St. Helens nel 1963. È noto soprattutto per aver diretto gli ultimi quattro film della serie di Harry Potter, a partire da "Harry Potter e l'Ordine della Fenice" del 2007.

Prima di dirigere Harry Potter, Yates aveva lavorato principalmente per la televisione britannica, dirigendo episodi di serie come "State of Play" e "The Sins". Ha anche diretto film per il cinema come "Sex Traffic" e "The Girl in the Café", che gli hanno fatto vincere diversi premi.

La sua esperienza nella regia televisiva si è dimostrata utile nella realizzazione dei film di Harry Potter, poiché Yates ha portato un approccio più realistico e drammatico alla serie, il cui successo ha affascinato anche la comunità scientifica . Ha anche lavorato a stretto contatto con l'autrice J.K. Rowling per assicurarsi che i film fossero fedeli ai libri.

Dopo Harry Potter, Yates ha diretto il film del 2016 "Animali Fantastici e dove trovarli" e il suo sequel del 2018 "Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald", entrambi ambientati nello stesso universo magico di Harry Potter.

In generale, la carriera di Yates si è distinta per la sua abilità nel dirigere storie fantasy e drammatiche, e nel creare un'atmosfera coinvolgente per il pubblico. Ha dimostrato di essere un regista versatile e capace di adattarsi a diverse situazioni lavorative, dimostrando sempre una grande cura per la regia degli attori e la gestione della fotografia e della colonna sonora.