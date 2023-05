Societe Generale introduce l'Euro Stablecoin, Arbitrum (ARB) e Polygon (MATIC) alle corde mentre TMS Network (TMSN) sbaraglia la concorrenza

L'adozione di criptovalute e blockchain continua a crescere in modo esponenziale. Di recente, la divisione cripto di Societe Generale ha lanciato la prima stablecoin con valore nominale in euro, mentre la prevendita di TMS Network (TMSN) ha messo in crisi progetti consolidati come Polygon (MATIC) e Arbitrum (ARB). TMS Network (TMSN) è una nuova piattaforma di trading decentralizzata basata su Ethereum che mira a far progredire il settore DeFi. Mentre la concorrenza tra le criptovalute si fa più agguerrita, TMS Network (TMSN) si sta configurando come un top player per il trading di asset innovativi.

Arbitrum (ARB) crolla del 14% in 7 giorni con l'aumento dell'adozione di criptovalute da parte delle istituzioni

La recente distribuzione airdrop di Arbitrum (ARB) è diventata un punto focale nello spazio delle criptovalute. Il lancio del token Arbitrum (ARB) ha segnato l'inizio di un vivace ecosistema economico all'interno delle soluzioni di secondo livello della rete, in rapida crescita. Sostenuta da Optimistic rollup, Arbitrum (ARB) vanta un'enorme scalabilità ed efficienza per eliminare la congestione e le elevate commissioni di transazione della mainnet di Ethereum.

Tuttavia, nonostante l'ottimo inizio di Arbitrum (ARB), il suo token è crollato dopo un controverso scontro di potere tra la Fondazione Arbitrum (ARB) e la sua comunità DAO. La proposta AIP-1.05, che consente alla fondazione di trasferire oltre 700 milioni di token Arbitrum (ARB) alla tesoreria DAO, è stata respinta dai detentori di token.

Purtroppo, questo ha scatenato un'indignazione che ha avuto un impatto sul prezzo del token, facendolo scendere. Ad oggi, Arbitrum (ARB) ha perso oltre l'8,5% del suo prezzo, avvicinandosi al livello di supporto di 1,17 dollari. Nel frattempo, un'adozione più ampia, come l'introduzione della stablecoin EUR di Societe Generale, potrebbe alimentare un sentimento positivo per aiutare il token Arbitrum (ARB) a recuperare nel lungo periodo.

Polygon (MATIC) alle corde, si piega alla pressione ribassista

Polygon (MATIC) è un altro token che ha registrato un sentimento negativo, in quanto gli investitori cercano alternative in progetti più redditizi. Da quando lo scorso anno si è verificata la debacle di FTX, il token Polygon (MATIC) ha subito una notevole pressione, nonostante i massicci aggiornamenti e le crescenti partnership strategiche.

Grazie all'adozione diffusa di Polygon (MATIC) e della sua tecnologia di secondo livello, il suo token nativo, MATIC, ha rapidamente raggiunto una valutazione di un miliardo di dollari in meno di due anni dal lancio. Successivamente, il token di Polygon (MATIC) è salito a un prezzo massimo storico di 2,92 dollari nella corsa al rialzo del 2021.

Attualmente, il token Polygon (MATIC) è scambiato a 1 dollaro, circa il 66% al di sotto dell'ATH. Tuttavia, nonostante le crescenti pressioni e preoccupazioni degli investitori, gli analisti di criptovalute sono fiduciosi che il token Polygon (MATIC) riacquisterà la sua posizione e brillerà tra le soluzioni a due livelli.

TMS Network (TMSN) sbaraglia la concorrenza e sale del 1600% in prevendita

Con la crescente adozione delle criptovalute e l'introduzione della stablecoin da parte di Societe Generale, TMS Network (TMSN) si è distinta con un incredibile incremento della sua prevendita, con ben 4 milioni di dollari e un aumento del 1700% del prezzo di prevendita. Questo significativo aumento degli investimenti è una testimonianza della tecnologia di trading decentralizzata di TMS Network (TMSN), che offre agli operatori un'opportunità unica di acquistare e vendere asset digitali in modo decentralizzato.

L'hub di trading decentralizzato di TMS Network (TMSN) fornisce ai trader una piattaforma sicura e trasparente che mira ad aiutare i trader a prendere decisioni informate, eliminando gli ostacoli a un trading efficiente e redditizio. La piattaforma elimina gli intermediari, garantendo agli utenti commissioni più basse e transazioni più rapide, pur mantenendo alti livelli di sicurezza e trasparenza.

Ciò che distingue TMS Network (TMSN) dagli altri DEX è la sua attenzione a migliorare l'esperienza dei trader con strumenti e tecnologie di trading avanzati. Inoltre, il suo modello di condivisione delle entrate, i contenuti educativi e il trading fulmineo alimentato da smart contract sono fenomenali.

Con TMS Network (TMSN), chiunque può godere di un'opportunità unica di sfruttare il crescente mercato delle criptovalute. Inoltre, l'introduzione di una nuova euro-stablecoin consentirà agli utenti di TMS Network (TMSN) di negoziare gli asset digitali con una fiducia ancora maggiore sulla piattaforma. Mentre Arbitrum (ARB) e Polygon (MATIC) lottano per recuperare terreno, TMS Network (TMSN) procede al suo prossimo round di prevendita a 0,085 dollari, mentre la domanda sale alle stelle.

