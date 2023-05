Da Erri De Luca a Javier Castillo, tutti gli ospiti della 19esima edizione del Salone Off

Salone Off: da Erri De Luca a Javier Castillo, tutti gli ospiti della 19esima edizione

Conto alla rovescia per la 19esima edizione del Salone Off che quest’anno scavalla i suoi confini e arriva fino a Genova.

Più di 600 appuntamenti in 12 giorni

Sono più di 600 gli appuntamenti in 12 giorni che coinvolgeranno oltre agli spazi della città, 24 comuni, 13 Comuni della regione e che arriveranno appunto fino in Liguria, al carcere di Marassi.

Coinvolta anche la Liguria

La kermesse che dal 12 al 23 maggio accompagna il Salone del Libro con eventi e iniziative, vedrà tra i suoi ospiti internazionali: Bernardo Atxaga sarà alla Libreria Pantaleon; Javier Castillo alla Libreria Pantaleon; Mona Eltahawy alla Libreria Trebisonda; Lea Ypi alla Libreria Pantaleon; Bart Moeyaert alla Biblioteca Centrale per Ragazzi; José Ovejero alla Libreria Trebisonda; Wole Soyinka alla Cavallerizza Reale; Fernanda Trías al Circolo dei lettori; Antoine Volodine all'Alliance Française.

Tantissimi gli autori italiani: Monica Acito, Vittorio Andreoli, Marco Balzano, Giorgia e Gianrico Carofiglio, Cristina Cassar Scalia, Erri De Luca, Federico Faloppa, Dario Ferrari, Manuele Fior, Vera Gheno, Eric Gobetti, Gian Marco Griffi, Carlo Lucarelli, Marco Magnone, Stefano Mancuso, Antonio Manzini, Daniele Mencarelli, Giulia Muscatelli, Margherita Oggero. Ed ancora: Antonio Pascale, Marco Peano, Romana Petri, Andrea Pomella, Matteo Saudino, Igiaba Scego, Giampaolo Simi, Fabio Stassi, Alessio Torino, Orso Tosco, Giorgio Vasta.

Mostre ed eventi collaterali

Tra gli eventi importanti alcune mostre. Una è alla Cavallerizza Reale, Lenzuoli della memoria migrante, lenzuoli che arrivano da tutto il mondo tessuti dai famigliari di coloro che sono morti nella migrazione. “Su questo ci aiuteranno a riflettere alcune letture - spiega il coordinatore Marco Pautasso - ad esempio con Annalisa Camilli”. Ma anche Burnesh - Le Vergini Giurate, mostra fotografica di Valentina Stefanelli, dedicata ad alcune donne albanesi, che rinunciano alla loro natura proclamandosi uomini.

E poi ancora alcuni momenti musicali come lo spettacolo con Debora Petrina e Mai Mai Mai ad animare l'Off Topic, mentre il 21 maggio si terrà il concerto di musica classica con Contrametric Ensemble, diretto dall’iraniano Farhad Mahani a Villa della Regina.

"Attraverso Lo Specchio"

Tema di quest’anno del Salone è Attraverso Lo Specchio: “Tema che riprenderemo anche noi con molte iniziative, ad esempio con la mostra al Museo della Scuola che ripropone le copertine delle edizioni più importanti di Alice nel Paese delle Meraviglie e Attraverso Lo Specchio. Non solo per i più giovani ma anche per gli appassionati” conclude Pautasso.

Per info e programma: https://www.salonelibro.it/salone-off.html