Festa dei tram storici nella stazione di Sassi della tranvia Sassi-Superga

Sabato 13 e domenica 14 maggio la stazione di Sassi della tranvia Sassi-Superga ospita la festa dei tram storici organizzata dall’ATTS (Associazione Torinese Tram Storici) in collaborazione con GTT. Gli orari della manifestazione saranno dalle 14 alle 19 di sabato e dalle 9 alle 18.30 di domenica.

All’interno della stazione ci saranno visite guidate al Museo dei Trasporti e alla mostra di acquerelli "Sono un tram di Torino". Nel piazzale esterno saranno esposti vari mezzi storici: 2 rimorchi passeggeri (costruiti nel 1884) e una motrice (1934) della tranvia Sassi-Superga, tram di Torino costruiti fra il 1911 e il 1949, un autobus intercomunale del 1949 e l’autocarro-officina C90 del 1970.

Nella rimessa sarà visitabile una mostra di modellismo tranviario con plastici dinamici, diorami tranviari e ferroviari, un plastico Lego e un’esposizione statica di modellini di tram, filobus e autobus. Ci sarà inoltre un mercatino delle antichità tranviarie con gadget, libri, riviste, cartoline, mappe, documenti d’epoca e tante curiosità.

Dal vicino capolinea di piazza Coriolano (capolinea linea 15) partiranno i tram storici per giri speciali fino in piazza Vittorio e ritorno: sabato si viaggerà sulla vettura torinese rosso e crema 116 e sulla bolognese 201, costruite tra il 1911 e il 1935; domenica i tour saranno sul tram di Cinecittà 312 e di Bologna 201, e sulle vetture torinesi 2592 e 2759, costruite tra il 1933 e il 1958.

Sarà presente per giri speciali anche un autobus d’eccezione: l’unico esemplare rimasto dei “due piani” Viberti CV61, costruito in occasione di Italia ’61 in soli dodici esemplari.

All’ingresso della stazione un gazebo offrirà tanti gadget, libri e curiosità a tema tranviario, molti dei quali rinnovati per l’occasione.

Per informazioni: eventi@atts.to.it