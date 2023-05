Hope Running e C.P.F. Torassese insieme per il trekking “Dal Fiume al Borgo”

Domenica 21 maggio la Asd Hope Running Onlus e il C.P.F. Torassese organizzeranno a Chivasso la prima edizione del trekking “Dal Fiume al Borgo”. Si tratta di un trekking naturalistico e storico di 10 chilometri, con partenza dal Parco fluviale del Sabiuné e arrivo in frazione Torassi, nato allo scopo di valorizzare le bellezze paesaggistiche del territorio e di portare i Torassi al centro dell’attenzione in un anno così speciale per la frazione chivassese, visto il sommarsi di tante ricorrenze: 520 anni dalla fondazione, avvenuta nel lontano 1503, 250 anni dall'intitolazione della chiesa dei Torassi, datata novembre 1773, e 100 anni dalla nascita dell’unico parroco della frazione Don Giovanni Fluttero, il cui anniversario cade il 10 maggio.

Giorgio Cena, da gennaio alla guida del C.P.F. Torassese, realtà di cui è stato consigliere dalla metà degli anni Novanta e vice presidente per più di un decennio, svela com’è nato il trekking “Dal Fiume al Borgo”, evento che ha ottenuto il patrocinio dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, del Comune di Chivasso e del Comitato Regionale CSEN Piemonte: “Da anni l’idea di fondo era dare vita ad una camminata con l’intento di valorizzare il territorio. In passato avevo immaginato un giro delle frazioni, che però non è mai andato in porto. Quest’anno, viste le numerose ricorrenze che interessano la frazione Torassi, insieme alla Hope Running abbiamo deciso di realizzare il trekking “Dal Fiume al Borgo” e quando abbiamo sottoposto l’iniziativa a Fabrizio Debernardi, assessore all’Ambiente del Comune di Chivasso, è piaciuta subito. La camminata permetterà ai partecipanti di ammirare e conoscere meglio il Parco fluviale del Sabiuné, la Grande Panchina numero 270 posta sulla sponda sinistra del fiume Po, il Parco fluviale del Bricel, l’edificio di presa del canale Cavour, alcuni rami della Via Francigena, tracce di centuriazione romana e, tra le vie della frazione Torassi, una trentina di gigantografie appese ai muri delle case con immagini d’epoca e momenti di vita del passato, oltre alle opere realizzate con bottiglie di plastica riciclate dalla nostra consigliera Adriana Bocca. Durante la camminata, lenta, aperta a tutti, famiglie, bambini e persone con disabilità, allo scopo di socializzare e allo stesso tempo conoscere meglio il territorio in cui viviamo, racconterò ai partecipanti alcune curiosità e cenni storici legati al canale Cavour e alla sua realizzazione, mentre Silvia Gallina, guida naturalistica delle Aree protette del Po piemontese, mi affiancherà per descrivere la flora e la fauna degli ambienti acquatici. Ci tengo a sottolineare e ringraziare, infine, le attività commerciali che hanno creduto nel nostro progetto e ci hanno dato un contribuito economico, non ultima la Banca Sella”.

Giovanni Mirabella, presidente dalla Asd Hope Running Onlus, è sulla stessa lunghezza d’onda: “Questa camminata ludico motoria organizzata insieme agli amici del C.P.F. Torassese è aperta a tutti gli amanti della natura ed è totalmente accessibile. Domenica 21 maggio metteremo infatti a disposizione delle persone con disabilità fisica le handbike della nostra associazione allo scopo di permettere a quante più persone possibili, anche ai più fragili, di vivere una bellissima giornata in compagnia. Sin dai nostri primi passi intendiamo lo sport come un mezzo per promuovere la cultura dell’inclusione e della diversità umana come ricchezza: normodotati o portatori di handicap, per noi non fa alcuna differenza. Siamo consapevoli che sono ancora moltissimi i passi da compiere in questa direzione ed è proprio per questo che continuiamo a crederci, organizzando eventi e manifestazioni, e soprattutto che non perdiamo la speranza, perché quotidianamente proviamo a vincere la diversità ben sapendo che solo insieme si vince, sempre. Siamo orgogliosi dei tanti patrocini ottenuti, ma una menzione speciale va spesa per il rapporto che ci lega da tempo allo CSEN Piemonte, che ha reso possibile l’ingresso del trekking “Dal Fiume al Borgo” tra gli eventi del progetto “MiGioAct – Mi muovo, gioco, sono attivo”, realizzato con il finanziamento di Sport e Salute SpA e del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle politiche per la promozione dello sport di base. Crediamo molto in queste iniziative che vedono lo sport inteso come mezzo per il raggiungimento del benessere psico-fisico di chi lo pratica, ma anche come strumento formativo ed educativo”.

Iscriversi al trekking “Dal Fiume al Borgo” è semplice: si può farlo online al link https://forms.gle/aRaPWzXN1XLeuCH98 oppure recandosi di persona presso la Bottega d'Arte di via Torino 13 a Chivasso e il MO. CA. Express Point all'interno del Bennet di Chivasso.

