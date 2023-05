Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo saluta il capitano Valentina Zago

La Wash4green Pinerolo ha ufficializzato oggi la separazione da Valentina Zago. Capitano e protagonista delle ultime quattro stagioni, Zago a Pinerolo ha rilanciato la sua carriera e conquistato i tifosi.

“Si conclude purtroppo un ciclo ma non l'affetto e la stima nei confronti di Valentina che resteranno indelebili nel tempo e nel cuore di tutti noi, di una città e di tutti i sostenitori che in questi giorni hanno manifestato il loro affetto in tutti i modi” questo il messaggio della società.

Il futuro della giocatrice, dai rumors di mercato, è ancora incerto. In un primo momento sembrava destinata a Novara, ora si parla di una contesa tra Brescia e Trentino.

Nel mercato di entrata, dopo gli addi in banda di Federica Carletti, Miao Yiwen e Martyna Grajber, si parla di Indre Sorokaite, in forza a Scandicci, e di una giocatrice nel giro della nazionale, Sofia D’Odorico, quest’anno a Vallefoglia. Al centro, invece, oltre a Francesca Cosi, che ha lasciato Macerata, si parla di Anna Caneva di Talmassons. Mentre è tramontata la pista che portava a Maria Adelaide Babatunde.