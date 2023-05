A Grugliasco torna Piazza ragazzabile, il cantiere-laboratorio di ecologia urbana

A Grugliasco ritorna anche quest'anno Piazza ragazzabile, il laboratorio di ecologia urbana dove si realizzano gli interventi sulla qualità degli spazi pubblici da parte di un gruppo di giovani tra i 14 e i 17 anni, accompagnati da operatori.

Per partecipare occorre presentare domanda, fino alla mezzanotte del 30 maggio, esclusivamente in via telematica sulla piattaforma raggiungibile al link: https://servizionline.comune.grugliasco.to.it/web/home/servizi-educativi-e-sociali

Per l'accesso è necessario essere in possesso di SPID. Una volta effettuato l'accesso, cliccare nella sezione “Nuova domanda – Effettua una nuova richiesta di iscrizione” e, in corrispondenza della dicitura “Piazza Ragazzabile 2023”, cliccare nuovamente su “nuova domanda”.

Nel caso di un numero di domande superiore ai 120 posti disponibili, 60 per ogni turno, sarà predisposta una graduatoria per ogni turno secondo i seguenti requisiti:

• Essere residenti nel comune di Grugliasco;

• Essere studenti presso uno degli istituti scolastici presenti nel comune di Grugliasco.

In caso di parità di requisiti verrà data priorità a chi ha una maggiore età anagrafica. Nel caso si esaurisca la graduatoria per un turno si attingerà alla graduatoria dell'altro turno.

Per sapere se la domanda di iscrizione è stata accolta consultare il sito del comune di Grugliasco dove, nel pomeriggio del giorno 1 giugno, sarà pubblicato l'elenco di chi parteciperà al progetto.

Il 7 giugno (per il primo turno) e il giorno 27 giugno (per il secondo turno) si terranno gli incontri con i genitori e, considerata la sua funzione informativa relativamente alle modalità di realizzazione delle attività, si invitano le famiglie a partecipare oppure a comunicare anticipatamente l’assenza per fissare un colloquio con l’operatore del Progetto GrugliascoGiovani entro l’avvio del Progetto.

“Piazza Ragazzabile 2023” si svolge su due turni di tre settimane ciascuno. Le attività si svolgono dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì, dal 12 al 30 giugno (1° turno) e dal 3 al 21 luglio (2° turno). In fase di iscrizione sarà possibile indicare il turno a cui si desidera partecipare. Per ciascun turno è previsto un soggiorno di due giorni presso una casa montana della provincia di Torino. Rispettivamente per il turno 1 l’uscita sarà nei giorni 23-24 giugno, per il turno 2 sarà 14-15 luglio.

Durante i due turni di “Piazza Ragazzabile 2023” verranno realizzati laboratori di ecologia urbana e di cura dei beni comuni anche in collaborazione con associazioni del territorio, attività di comunicazione e attività artistiche in collaborazione con professionisti. Gli iscritti saranno invitati a partecipare anche ad incontri “extra” di tipo artistico – espressivo, sportivo e aggregativo che si svolgeranno in orario pomeridiano e per le quali le famiglie riceveranno comunicazione; si precisa che gli incontri pomeridiani non rientrano nel conteggio delle ore calcolabili al fine del ricevimento del rimborso economico. I partecipanti saranno organizzati in gruppi coordinati da un operatore del Progetto GrugliascoGiovani e dovranno firmare il foglio di presenza ogni giorno; assenze e ritardi devono essere tempestivamente segnalati all’operatore.

È compresa nell’orario di attività una pausa ristoro durante la quale sarà possibile accendere il telefono cellulare, non ammesso negli altri momenti. Durante l’orario di attività non sarà ammesso fumare, né allontanarsi dal luogo dei lavori.