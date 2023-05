Centro Storico Fiat verso la chiusura? Scatta la preoccupazione della Circoscrizione 8

Solo uno spavento, ma - al momento - senza fondamento. Si è acceso però in queste ore il dibattito sulla ventilata possibilità che il Centro Storico Fiat di via Chiabrera 20, a pochi passi dalla "culla" dell'auto di corso Dante, possa chiudere. Ma tanto è bastato per mettere in stato d'allerta il Consiglio della Circoscrizione 8 che ieri sera ha approvato all’unanimità un odg per la sua valorizzazione e salvaguardia.

"Abbiamo saputo che il Museo potrebbe venire trasferito ad Arese, presso il Museo dell’Alfa Romeo" spiega il coordinatore Enrico Foietta.

Oggi il sito del cosiddetto "Fca heritage" raccoglie, oltre a numerose automobili, modellini e progetti, anche un archivio aziendale sulla storia di Torino e il suo territorio nel corso del ‘900. "Un suo trasferimento sarebbe una grande perdita per tutti".

Nell'ordine del giorno la Circoscrizione 8 si rivolgono al Sindaco e agli Assessori perché interloquiscano con Stellantis "per comprendere se questo trasferimento stia realmente avvenendo, quali siano le effettive tempistiche e se ci sia modo di trovare un piano alternativo, con un rilancio anche del museo (rimasto chiuso negli ultimi anni) affinché questo patrimonio fondamentale resti a Torino".

Ma da Stellantis al momento arriva la smentita su questa voce, anzi parrebbe che il progetto non sia mai stato approvato. Fca Heritage salvo, dunque. Almeno per ora.