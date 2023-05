Discriminati perché gay, lesbiche e trans: nel 2022 a Torino 51 denunce a Porto Sicuro. Ma il servizio è a rischio

Discriminati perché gay, lesbiche o trans. Nel 2022 a Torino sono 51 i ragazzi e le ragazze che hanno denunciato di essere stati vittime di bullismo o episodi di violenza fisica o verbale- per il proprio orientamento sessuale o identità di genere - a Porto Sicuro. Un centro diffuso che offre accoglienza fisica presso gli sportelli nelle sedi di CasArcobaleno, Maurice GLBTQ e Almaterra, così come ascolto telefonico, a persone LGBTQIA+ e non che subiscono discriminazioni. L'anno scorso sono 204 i contatti registrati da Porto Sicuro, a cui hanno fatto seguito 109 colloqui di aiuto, ascolto e affiancamento. Tutto questo però rischia di scomparire o essere fortemente ridimensionamento.

Finanziamenti bloccati

La motivazione? Il progetto è sostenuto da fondi stanziati dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione, che dipende dal Ministero per le Pari Opportunità. Ad oggi, come denunciato questa mattina in Commissione, il bando annuale per ricevere nuovi stanziamenti è bloccato, quindi non si sa se e quando arriveranno. "Di fatto - hanno spiegato gli operatori - se non abbiamo soldi non possiamo erogare un servizio di sportello continuativo". Un problema di cui ha annunciato di volersi fare carico l'assessore alle Pari Opportunità Jacopo Rosatelli.

Il 17 maggio Mole arcobaleno

L'esponente della giunta ha poi presentato il programma delle iniziative per celebrare la Giornata internazionale contro omofobia, lesbofobia, transfobia e bifobia (Idahotb), in programma mercoledì 17 maggio. Il Comune, insieme alla Città Metropolitana, nell’ambito della rete nazionale Ready, ha organizzato al Teatro Astra di Torino un incontro con 250 ragazzi e ragazze di istituti superiori secondari di secondo grado di Torino sul tema del bullismo omofobico e transfobico.