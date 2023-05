Idoneità abitativa, a Torino una norma che penalizza gli stranieri: "Difficile ottenere il permesso di soggiorno"

Quanto è difficile essere oggi un cittadino straniero a Torino e cercare di ottenere un permesso di soggiorno? Parecchio, soprattutto considerato che per ottenere un documento indispensabile per essere regolari sul territorio nazionale, è necessario avere un certificato di idoneità abitativa.

L'attestato di idoneità alloggiativa è una norma nazionale che definisce l'abitabilità dell'alloggio secondo i parametri definiti dal Comune di Torino in attuazione delle norme di legge in materia di immigrazione e soggiorno dei cittadini stranieri. Eppure ottenerlo a Torino non è sempre facile o, meglio, non è di certo economico.

A denunciarlo i referenti torinesi dei dipartimenti di immigrazione di Cgil, Cisl e Uil: "In passato veniva rilasciato dall' ufficio tecnico del Comune. Poi l'aumento delle domande ha obbligato il Comune di Torino, che non riusciva più a evadere le richieste, a stipulare una convenzione con i geometri perché fossero loro a farsi carico di queste pratiche".



Il problema è che la convenzione è ormai scaduta e ogni studio applica la tariffa che vuole. Il cittadino straniero si ritrova quindi a dover pagare 300 euro, 400 euro, 500 euro, a seconda del geometra. La richiesta è quindi di stipulare nuovamente una convenzione che fissi dei prezzi equi e uguali per tutti o di affrontare nuovamente le operazioni tramite gli uffici interni, senza esternalizzare il servzio.



C'è poi il problema degli studenti che, vivendo spesso insieme al fine di mitigare le spese, non ottengono l'idoneità e non possono quindi convertire il loro permesso di soggiorno di studio in quello a lungo periodo, motivato da esigenze lavorative.

Le richieste al Comune di Torino