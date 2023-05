Salone del Libro, Edisu Piemonte distribuisce 2000 buoni libro agli studenti universitari piemontesi

In occasione della XXXV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino Edisu Piemonte distribuirà presso il suo stand (M129 – L130, Pad 2) duemila buoni libro del valore di 10 euro ciascuno ai primi duemila studenti e studentesse delle università piemontesi e degli istituti AFAM che si recheranno a ritirarli con documento d'identità e Smart Card. I buoni saranno poi spendibili presso gli editori e le librerie convenzionate in tutti i giorni del Salone.

L'iniziativa è sancita dal protocollo d'intesa che prevede le firme di Edisu Piemonte, Associazione Torino, la Città del Libro e Circolo dei Lettori. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per il diritto allo studio ha infatti approvato lo scorso 8 maggio lo stanziamento di 20mila euro a copertura dei buoni.

“Aderiamo convintamente a “Buono da leggere” perchè rappresenta una occasione per incentivare la lettura e offrire la possibilità agli studenti e studentesse universitarie di tornare dal Salone con un libro in più per la loro biblioteca e nel contempo conoscere il mondo del diritto allo studio e dei servizi che Edisu Piemonte offre. Questo progetto rappresenta anche una importante occasione per il nostro Ente per intensificare i rapporti di collaborazione con Torino Città del Libro e Circolo dei Lettori che quest'anno si esprime anche con una scontistica di tre euro sul biglietto di ingresso per tutti i borsisti Edisu” spiega il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti.

Inoltre, l'Ente per il diritto allo studio nel corso della scorsa riunione di Cda ha assegnato al consigliere Michelangelo Toma la delega alle attività culturali con l'obiettivo di accrescere sempre di più le proposte culturali che Edisu è in grado rivolgere ai proprio studenti.