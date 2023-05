San Mauro, una festa di colori per celebrare l'Europa anche alle porte di Torino [FOTO]

Festa a San Mauro per celebrare l'Unione Europea. E' successo nei giorni scorsi, in compagnia di tanti ragazzi, ben 150, delle scuole e soprattutto bandiere blu con le stelle gialle, simbolo dell'Europa. Tanti gli studenti delle medie, ma anche di quinte elementari e qualche quarta. La sezione musicale della scuola Dalla Chiesa ha intonato l'Inno alla gioia, mentre un flash mob ha visto i ragazzi hanno sollevato le loro bandiere affermando la loro appartenenza all'Unione Europea.



"E' stata una grande festa - dice Graziella Nicosia, consigliera comunale di San Mauro - nella speranza che tutti i muri e le barriere vengano aboliti. Da San Mauro celebriamo anche il ricordo di David Sassoli e speriamo che la Comunità europea abbia sempre più peso a livello internazionale".



E la sindaca, Giulia Guazzora, aggiunge: "Questa iniziativa si inserisce in un percorso che stiamo facendo per conoscere e valorizzare l'Europa. A dicembre abbiamo fatto un consiglio comunale aperto e quest'anno stiamo proseguendo a far conoscere ai ragazzi tutte le occasioni e opportunità che offre l'Europa, dove ognuno può fare la sua parte. L'Europa è soprattutto un'unione di popoli".