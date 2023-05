Vialattea, non solo sci. Con l'arrivo della bella stagione aprono gli impianti di risalita per biker ed escursionisti

In particolare l’estate 2023 in Vialattea sarà caratterizzata dall’ampliamento del “progetto bike”, un’iniziativa nata in collaborazione con i Comuni di Sestriere e Sauze d’Oulx, i relativi Consorzi Turistici e Turismo Torino e Provincia. Il progetto prevede l’apertura di 4 impianti di risalita, 2 a Sestriere e 2 a Sauze d’Oulx per agevolare le gite in quota e permettere ad escursionisti e biker di raggiungere agevolmente itinerari immersi nel verde della natura che offrono scenari e paesaggi incantevoli.