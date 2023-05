All'Hiroshima Mon Amour, il concerto per salutare il direttore del SalTo Nicola Lgioia

La nave di Teseo & Hiroshima Mon Amour, in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, presentano CONCERTOPERLAGIOIA, la festa che si terrà venerdì 19 maggio all’Hiroshima Mon Amour di dedicata all’importante settimana dell’editoria e in omaggio a quest’ultima edizione diretta da Nicola Lagioia.

Dalle ore 22 vedrà sul palco della storica location torinese la follia polistrumentale degli Extraliscio, la band guidata da Mirco Mariani, prodotta da Betty Wrong Edizioni Musicali, di ritorno dai concerti a Parigi e Vienna.

Con lui sul palco Enrico Milli (tromba, flicorno, fisarmonica, mellotron, synth), Filippo Cassanelli (contrabbasso, basso elettrico), Gaetano Alfonsi (batteria) e Mattia Dallara (elettronica e campionamenti). Eseguiranno le canzoni che li hanno consacrati, come “Bianca Luce Nera” (Festival di Sanremo 2021), “La nave sul Monte”, “Amarsi come una regina” e “Capelli Blu” e si lasceranno trasportare da nuove ispirazioni Techno Liscio, confermandosi come una delle band più all’avanguardia del panorama musicale odierno.

Ospite della serata anche Davide Toffolo, il noto fumettista e frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti che con l'etichetta La Tempesta porta avanti da decenni la bandiera dell'autoproduzione della musica indipendente italiana. Con gli Extraliscio ha un’intesa ormai consolidata, nata sul palco del Festival di Sanremo; entrambi sono liberi di superare i confini senza assoggettarsi alle mode del momento e i loro incontri sono sempre imprevedibili.

Per finire, il dj set di Joe T Vannelli, icona della nightlife italiana, primo italiano a vincere il Dj Awards del Pacha Ibiza, tra i protagonisti del Tomorrowland nel 2015, ha suonato nei migliori locali di città come New York, Los Angeles, Miami, Dubai, Sydney, Tokyo, Londra, Parigi, Ibiza, Mykonos, Amsterdam, per una serata che si preannuncia indimenticabile.

Per info: www.eventbrite.it/e/biglietti-<wbr></wbr>concertoperlagioia-<wbr></wbr>extraliscio-davide-toffolo-dj-<wbr></wbr>set-joe-t-vannelli-<wbr></wbr>630597844127.