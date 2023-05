La Tee Dee Band porta il suo sound alla Gospel House di Venaria Reale

La Tee Dee Band porta il suo sound contemporaneo con sonorità acid jazz, alla Gospel House di Venaria Reale, venerdì 12 maggio alle 21, con un concerto della serie VeNew274 dedicata alle Contemporary Christian Music.

In oltre 35 anni di attività la Tee Dee Band, partendo dal Gospel tradizionale ha sviluppato un proprio stile legato al Gospel contemporaneo italiano e ad influenze britanniche acid jazz. L’elemento corale è composto da Daniela Benevelli, Federica Tua, Ester Panero che si alternano in parti vocali e soliste con la voce principale, Debora Sgro. La band è composta da Luca Sgro, Roberto Spitale, Roberto Prost e Paolo Mazzà. A completare l'affiatato gruppo ci sono Raffaele Pisano, sound engineering e Luca Mincotti light design and engineering.

Apre la serata Sara Enne, cantautrice indie con un passato artistico che l'ha portata ad essere contrattualizzata da una major discografica con una delle sue band.

VeNew274 si fonda sull’ambizione di offrire spettacoli musicali per far conoscere l’evoluzione della musica Gospel: la Contemporary Christian Music che ha intrapreso da anni un percorso che l’ha arricchita di sfumature soul, jazz, rock, funk, rap e hip hop.

Per info: 351.8270144; info@gospellive.it