Un libro e pochi minuti per conoscersi: torna lo Speed Date Letterario di Pagina 37

L'associazione Circolarte in vista del Salone del Libro 2023 torna a proporre agli appassionati di libri, lo Speed Date Letterario.

L'appuntamento è per lunedì 15 maggio alle ore 19 da M**BUN di Via Rattazzi.

Cosa serve? Solo il libro preferito. Con una manciata di minuti uno di fronte all’altro ci si potrà conoscere, partendo dal libro portato.

Proprio come nei tradizionali speed date, anche qui una volta scaduto il tempo, si ruota, potendo così conoscere una nuova persona e un nuovo libro, così via fino alla fine del gioco.



Conquisterai o sarai conquistato? A fine gioco vedremo e… se son rose fioriranno!

"Questa è la seconda edizione che organizziamo dello speed date letterario - spiega il presidente dell'associazione, Alberto Bonetti -. L'anno scorso era andato molto bene. Lo speed date letterario è aperto a tutti gli appassionati di libri e di storie, non solo a chi vuole cercare l'anima gemella. Avevamo una media di età che variava dai 20 ai 60 anni e si sono formate coppie, ma anche belle amicizie."

Per partecipare è necessario registrarsi: https://pagina37.it/speed-date-letterario/