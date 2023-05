Al Museo d'Arte Urbana di Torino un weekend speciale in occasione della Festa della Mamma

Anche quest'anno, in occasione della Festa della Mamma, il Museo d'Arte Urbana di Torino propone una delle sue visite guidate speciali: nello specifico, si tratta di un appuntamento dedicato al culto mariano. L'evento, in programma sabato 13 maggio, è stato inserito nel programma del Salone del Libro OFF.

Il culto mariano al MAU

La visita di sabato, organizzata in collaborazione con CulturalWay, assumerà dei contorni molto particolari: “Proporremo - spiegano - un approfondimento dedicato ai simboli tematici sparsi per Borgo Campidoglio, focalizzando l’attenzione sui murales e sul fulcro architettonico del quartiere: la Chiesa di Sant’Alfonso. Gli attori e le attrici de Il Menu della Poesia, inoltre, interverranno a sorpresa durante alcune tappe della passeggiata interpretando alcuni pezzi scelti ad hoc per l’occasione”. Il ritrovo è fissato per le 15.30 proprio davanti a Sant'Alfonso (via Netro 3); il costo sarà di 15 euro per gli adulti e di 6 euro per bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3393885984 o l'indirizzo e-mail info@culturalway.it .

La mostra WASP

Al termine della visita guidata, ci si sposterà alla Galleria di via Rocciamelone 7/c per il finissage della mostra WASP – La misura del disordine, con le opere della crew di artisti urbani WASP, curatela di Francesca Nigra ed Edoardo Di Mauro e allestimento di Alberto Garino. Durante l'evento è prevista la partecipazione della cantante Rosalba Guastella e una degustazione di vini a cura di Stuzzivino. Entrambe le iniziative fanno parte del progetto Inside_Outside in collaborazione con Fucina Campidoglio.