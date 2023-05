La richiesta di Silvio Magliano: "Giù tasse e IMU per chi affitta a studenti"

"Come si può convincere un privato o una famiglia ad affittare agli studenti un proprio immobile e a farlo a prezzi appetibili? Garantendo un vantaggio economico. Com'è giusto che sia, dal momento che anche i beni immobili, magari acquistati con i sacrifici di una vita e messi a reddito, concorrono a raggiungere il necessario budget familiare mensile. Governo e Amministrazioni civiche trovino modalità di interlocuzione per identificare, ciascuno per la parte di propria competenza, utili agevolazioni fiscali per i privati che, disponendo di un appartamento o di un monolocale, decidono di affittarlo a studenti in trasferta: solo azionando questa leva, risulterà vantaggioso per un privato rinunciare ad altre modalità, per esempio quella turistica, di messa a reddito del proprio immobile": così Silvio Magliano, Presidente del Gruppo dei Moderati in consiglio Regionale..

"Simili misure, se combinate con adeguati investimenti pubblici e privati finalizzati alla realizzazione di nuove residenze universitarie, potranno rappresentare una parziale soluzione al problema del caro affitti per gli studenti in trasferta. Nella sola Torino la carenza di posti letto è stimata oltre le 3mila unità. Federconsumatori stima tra gli 8mila e i 9.500 euro annui le spese a carico di uno studente che soggiorni a Torino per studiare: di questa cifra, la metà è costituita proprio dal costo del posto letto. Le Amministrazioni Civiche potranno basarsi sui contratti depositati per immaginare riduzioni consistenti dell'IMU a favore dei residenti che affittano un immobile a studenti".

"Essendo stato verosimilmente superato il picco della fase inflattiva, anche un'opzione come la cedolare secca sugli affitti consente vantaggi sia all'inquilino (invariabilità del prezzo del canone, risparmio sulle spese delle imposte di bollo e di registro) sia al locatore (esentato dal pagamento dell’imposta di bollo e delle spese di registrazione del contratto)", conclude Magliano.