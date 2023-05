Dal naso che sanguina al soccorso per chi soffoca: i suggerimenti degli infermieri arrivano direttamente via web

Sai come si misura correttamente la glicemia? In che modo gestire una stomia a domicilio? Conosci cosa fare in caso di crisi d’asma? In occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, che ogni anno ricorre il 12 maggio, gli ospedali e i centri medici Humanitas danno il via al progetto “Nurse on social”: una piattaforma web e social che raccoglie in brevi video pillole gesti di primo intervento e di cura raccontati da infermiere e infermieri delle strutture Humanitas su tutto il territorio italiano. Dopo aver portato le loro competenze sul territorio in eventi per la popolazione e corsi per le scuole, gli infermieri diventano protagonisti dello spazio virtuale per mettere le loro conoscenze nelle mani dei cittadini.

Dal naso che sanguina alla manovra di disostruzione

Da come fermare la perdita di sangue dal naso a consigli su come affrontare la fobia degli aghi, ad una guida per applicare correttamente la manovra di disostruzione nell’adulto, le pillole video hanno l’obiettivo di diffondere una corretta informazione sui gesti di cura e primo intervento negli spazi virtuali in cui si trascorre molto tempo, i social, valorizzando al contempo la professione infermieristica, sempre più specializzata.

La piattaforma web e i primi 7 video

Sul sito sono già stati pubblicati i primi sette video che toccano i diversi ambiti dell’assistenza sanitaria ospedaliera e domiciliare. Nuove puntate saranno aggiunte ogni settimana.

Si parte con le indicazioni su come misurare la glicemia capillare ai consigli per affrontare la rottura delle acque in gravidanza, da come gestire una stomia a domicilio a una guida su cosa fare in caso d’attacco d’asma. Come fare il massaggio cardiaco e come effettuare l’autopalpazione per la prevenzione senologica.