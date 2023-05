All'ippodromo di Vinovo una domenica tra corse, offerte per la ricerca e festa della mamma

La Festa della Mamma? Meglio passarla all'Ippodromo di Vinovo, per mille motivi ma ne bastano due: da una parte domenica 14 ottobre in pista ci sarà un programma solido di corse. Dall'altra sarà attivo il punto dell’A.I.R.C. per la vendita delle Azalee della Ricerca. Come accade ormai da molti anni in questo giorno, l’A.I.R.C. con le sue volontarie raccoglierà fondi destinati alla ricerca e alla prevenzione dei tumori femminili. In aggiunta alla Azalee, che avranno un costo minimo di 18€, anche una lotteria: con un biglietto da 2 € si avrà la possibilità di vincere favolosi premi.

In pista nelle sette corse in programma la più ricca sarà il Premio L'Azalea della Ricerca-A.I.R.C. con otto cavalli di 4 anni al via sui due nastri dei 2.060 e 2.080 metri. Favori del pronostico per i soggetti della scuderia My Horse, cioé Dr Lara Font e Dayton ma a scombinare i piani proveranno Dream Axe e Desdemona Sage .

La corsa di contorno al clou sarà il Premio Strauss: anche qui otto al via, ma sulla distanza del miglio e con la partenza dietro le ali dell’autostart. Sulla carta favori per Voltaire Gifont, rientrato bene ad inizio mese a Milano, ma la forma di Zanza Franck e Becker Grif oltre ad Arnold Cup, che potrebbe scappare al via rendono il pronostico apertissimo.

La corsa gentleman vedrà la probabile lotta fra Corsaro Gams con Marco Castaldo, Clod Zl con Michele Bechis, Celentano Dei Run con il suo proprietario Stefano Manzato, e Brothers, cavallo generosissimo affidato ad Enrico Colombino.

Non potrà mancare un’offerta particolare, presso il nostro Ristorante“La Scuderia”, che saprà rendere più speciale questa giornata. Ingresso gratuito de libero per tutti, corse al via dalle 15.