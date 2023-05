Pianezza, imprenditori donano campana a Santuario di San Pancrazio

Una campana celebrativa per il Santuario di San Pancrazio di Pianezza. Fusa dalla molisana e rinomata Pontificia Fonderia ‘Marinelli’ di Agnone, ha un diametro di 30 cm, suona nota Mi Bemolle e verrà posta nella cappella della chiesa e benedetta domenica 14 maggio dall’Arcivescovo di Torino Monsignor Roberto Repole durante la celebrazione delle ore 17. Cui prenderà parte, in segno di devozione, intonando l’Ave Maria, anche Silvia Mezzanotte, ex voce dei Matia Bazar.

“Ogni sera prima di salire sul palcoscenico, con i musicisti e i tecnici chiediamo aiuto a San Pancrazio. Cantare per lui è il modo migliore per ricambiare le grazie e le benedizioni che sempre mi elargisce. A Pianezza ho avuto modo di conoscere Padre Giuseppe Cortesi, Rettore del Santuario, e tutta la sua meravigliosa comunità che sono felice di riabbracciare in quest’occasione così speciale di preghiera e di festa”, confida Silvia Mezzanotte, raffinata signora della musica italiana che in questi giorni insieme a Carlo Marrale, storico fondatore, chitarrista, autore e cantante dei Matia Bazar ha rilasciato una inedita versione unplugged della celeberrima hit internazionale ‘Vacanze Romane’, che nel 2023 festeggia i 40 anni dalla sua prima pubblicazione sul mercato.