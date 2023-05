Un ristorante di Torino tra i cinque finalisti del Contest "Carrello Gourmet" promosso in collaborazione con il Caseificio Beppino Occelli

Svelati durante l’incontro che si è svolto ieri a Torino, i cinque finalisti ammessi alla fase finale di "Carrello gourmet" il contest promosso da Ristoranti della tavolozza e Beppino Occelli, storico produttore di burro e formaggi d’eccellenza.

Il contest è dedicato ai ristoranti che promuovono i formaggi e ne raccontano la storia. L’interessante e originale proposta partita lo scorso anno ha coinvolto molti ristoranti piemontesi e liguri.

Questo l’elenco dei ristoranti ammessi alla fase finale:

1. Osteria Le 12 Arcate via Giovanni Randaccio, 74/b, Torino

2. Ristorante Felicin via D. Vallada, 18, Monforte d'Alba CN

3. Locanda Le Macine del Confluente loc. oxentina, Badalucco (IM)

4. Trattoria Le Aie, via Roma, 29, 12050 Castellinaldo d'Alba CN

5. Trattoria Salvetti, via Coste, 19, 12070 Paroldo CN

In questo video Umberto Milano, responsabile comunicazione Beppino Occelli e Claudio Porchia, presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza – Custodi del Territorio annunciano i finalisti e danno appuntamento al 18 settembre a Bra in occasione di Cheese per consacrare il vincitore finale del contest.

“Abbiamo condiviso con piacere l’obiettivo del progetto di promozione dei formaggi all’interno del settore della ristorazione – spiega Umberto Milano responsabile marketing dell’azienda Occelli - mettendo a disposizione i nostri prodotti come premio ai ristoranti primi tre classificati. Un buon carrello dovrebbe prevedere diverse tipologie di formaggi, caprini, pecorini e vaccini, con stagionature diverse, ma soprattutto avere sempre i formaggi tipici del territorio e/o delle diverse regioni italiane. I criteri per la selezione si basano sulla varietà di gamma, l’eleganza nella presentazione del piatto e l’attinenza con il territorio”.