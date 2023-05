Il Motomondiale spegne 1.000 candeline: Pecco Bagnaia si prepara a dipingere di rosso Le Mans partendo dalla pole

Il Motomondiale festeggia i suoi 1000 GP in quella che sarà una data storica, per il motorsport a due ruote più famoso del mondo. Gli occhi e le attenzioni sono tutte sul campione Ducati Pecco Bagnaia, arrivato in Francia da leader del mondiale con 87 punti, seguito da Bezzecchi 65 e dalla KTM di Binder con 62.

Pecco arriva galvanizzato dalla stupenda vittoria ottenuta ad Jerez De La Fronterà in Spagna, dove il pilota di Chivasso è salito sul gradino più alto del podio dopo sorpassi spettacolari e una guida perfetta della sua Desmosedici, facendo capire a tutti che quest’anno fa sul serio fin dal inizio, in quella che per lui è sicuramente la stagione più dura, quella della riconferma.

PECCO E LA FRANCIA

Pista francese che non lo hai mai visto trionfare in Moto Gp, anche se il sapore della vittoria a Le Mans Pecco l’ha già gustato in Moto 2 nel 2018 in una di quelle vittorie che lo hanno accompagnato alla conquista dell’ iride di categoria.

Edizione del 2022 amara però per il pilota piemontese che, dopo essersi messo in testa alla corsa per i primi giri, viene ingaggiato in un duello spettacolare con Enea Bastianini (ora suo compagno di box). La lotta e la conseguente guida al limite lo ha portato prima ad un lungo e poi, a sei giri dalla fine, a cadere dovendo dire addio alle sue ambizioni di vittoria, lasciandola al connazionale.

Ma quest’anno è tutta una altra storia, innanzitutto perché Bastianini non si è ripreso dall’infortunio alla spalla rimediato nella gara sprint di Portiamo con la frattura della scapola. Il pilota italiano verrà sostituito da Danilo Petrucci (vincitore in Francia nel 2020) preso in prestito dalla Superbike per l’occasione. E poi perché Bagnaia ha sempre fatto memoria degli errori passati e sa che per vincere a fine anno non c’è più bisogno di guidare al limite ma gli basta sfruttare la sua “rossa” che negli ultimi anni ha sempre dominato in quella che è tra le piste più corte del mondiale.

POLE E TERZO POSTO NELLA SPRINT

intanto, per iniziare nel modo migliore il weekend francese, l'alfiere di Chivasso ha conquistato la ole position, bruciando il redivivo ex iridato Marc Marquez, mentre a chiudere la prima fila ci sarà Luca Marini, il fratello d'arte del grande Valentino Rossi.

Poi è stato tempo di sprint race, la grande novità del Mondiale 2023, la mimi gara del sabato che assegna punti anche per la classifica iridata, che Pecco ha già conquistato in due occasioni in questo 2023. Stavolta ha trionfato lo spagnolo Martin, che ha preceduto il tedesco Binder e il nostro Pecco, capace comunque di portare la sua Ducati sul podio. Prima di scattare davanti a tutti domani in corsa.

LE MANS, CIRCUITO E CURIOSITA'

Le Mans si presenta come la terza pista più corta del mondiale, lunga poco più di 4 km, è un circuito con tante curve di percorrenza e di media-alta velocità. Le staccate più dure sono senza dubbio quelle delle curve 8-9-13. Il fatto che si tocchi molto il freno, nonostante la lunghezza ridotta, sposta l’attenzione sull’usura degli pneumatici: chi riuscirà a conservarli per poi spingere a fine gara sarà sicuramente avvantaggiato. Senza dimenticare che il gran premio di Francia ci ha spesso regalato weekend di pioggia che potrebbe ribaltare certezze e classifica finale. Il record-man di tutti i tempi è di casa nostra con Giacomo Agostini, seguito a debita distanza da Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Il “cabroncito” della Honda però non sa ancora se potrà correre in Francia e mettersi alle spalle l’infortunio alla base del pollice, lo spagnolo valuterà insieme al suo staff le proprie condizioni giorno per giorno.