Sonego, debutto ed emozioni sul centrale del Foro: buona la prima (e la torta)

Un compleanno festeggiato vincendo, nel debutto all’Atp di Roma. Ha voluto farselo da solo il regalo Lorenzo Sonego, vincente nell’esordio al torneo di casa.

Il Torinese ha battuto il francese Chardy, facendo capire sin dai primi scambi le sue intenzioni, giocando profondo e controllando il match. 6-2 6-1 il risultato dopo poco più di un ora di gioco: “Sonny” non ha dato scampo al francese, gestendo la partita e passando agevolmente al secondo turno, dove incontrerà il giapponese Nischioka, testa di serie numero 25 del torneo.

Il Centrale canta "Tanti auguri" e Sonny gli regala una vittoria

L’ 11 Maggio, oltre ad essere la data di debutto per Sonego nel torneo nostrano è stato anche il giorno del suo compleanno: 28 anni per il campione piemontese. Il tennista non poteva farsi regalo migliore, infatti la vittoria contro Chardy è un inno alle sue qualità.

Sonny parte forte già dal primo set riuscendo ad incidere con il servizio e il suo diritto, giocando spesso con i piedi dentro al campo e costringendo il francese (autore di una prova poco consistente) a difendersi da fondo senza mai impaurire o attaccare l’italiano.

Anche il secondo set fila liscio come il primo: Sonego mette in mostra la sua abilità e velocità con i piedi, arrivando facilmente su tutte le palle e riuscendo sempre a comandare lo scambio.

Dopo un’ora e quattordici minuti mentre Lorenzo alza le braccia al cielo in segno di vittoria, dagli spalti oltre al canonico “Daje Loré” (marchio di fabbrica del pubblico romano) si alza il coro “Tanti auguri a te” il tutto accompagnato da una torta preparata ad hoc per l’occasione.

Sonny sorridente e vittorioso si è concesso alle foto di rito e all’intervista, dove non ha potuto che ringraziare il pubblico e assaggiare la torta a lui dedicata.

Lorenzo chiama Berrettini e aspetta Nishioka

Dopo la vittoria, quando è arrivato il momento della consueta firma sulla telecamera, Lorenzo non ha fatto dimenticare la sua amicizia fraterna con Matteo Berrettini (ancora assente per problemi fisici legati alla fascia addominale) dedicandogli la scritta “MATTE CI MANCHI”.

Oggi ore 14:20 circa, sempre sul campo centrale Sonego attende il giapponese NISHIOKA, sicuramente un avversario più ostico di Chardy, ma comunque alla portata del torinese che sta dimostrando partita dopo partita di essere sempre più incisivo e a suo agio sulla terra battuta. Lorenzo dovrà lavorare e concentrarsi sul rovescio e sul passante, senza dubbio il suo tallone d’Achille, ma può sfruttare al meglio la sua condizione fisica eccellente e il pubblico tutto dalla sua: il tifo romano lo vuole spingere almeno in semifinale come nel 2021 quando sfiorò l’impresa di battere un “signore” del tennis come Novak Djokovic. In serata invece è previsto il primo derby italiano tra Musetti e Arnaldi.