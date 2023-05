Torino la prima città a scendere in campo, anche nel calcio: la storia della nascita del primo football club

Era infatti il 1887 quando l'imprenditore e calciatore Edoardo Bosio fondò il club dopo aver conosciuto questo sport a Nottingham, dove era impiegato presso una ditta tessile. La sede del club era proprio a casa di Bosio in piazza Solferino 11 , ma per assistere alle prime competizioni in campo si dovette attendere fino al 1889, quando venne fondato il Nobili Torino e si giocò un derby fra le due squadre.

Oltre al calcio, giocato in primavera e in inverno, il Torino Football & Cricket Club praticava anche l'alpinismo e il canottaggio, in particolare durante la stagione estiva. Nel 1891, poi, le due squadre si unirono e venne fondata l'Internazionale Torino, che ebbe come presidente il duca Luigi Amedeo di Savoia-Aosta. A sua volta l'Internazionale, a causa di una crisi finanziaria che lo vide protagonista, venne assorbito dal Torinese.