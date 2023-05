Prendi e posa la bici in portineria: entro l'estate parte il nuovo servizio di bikesharing

Un servizio di bike sharing gratuito tra portinerie. Si tratta del servizio partirà entro l’estate.

Come funziona? Si prenderà una bici in una portineria e si potrà lasciare in una portineria diversa o in una sede che farà parte della rete.

È questa la nuova idea della Rete italiana di cultura popolare che sta per prendere vita.

In collaborazione con la Fiab Torino bici e dintorni si stanno aggiustando vecchie bici e mettendo le rastrelliere.

Inoltre, l’obiettivo è di estendere i luoghi dove poter lasciare le due ruote: “Cerchiamo altre realtà che vogliano aderire e offrire i propri spazi per depositare le bici una volta usate – spiega il direttore della Rete Antonio Damasco - Iniziamo da tre portinerie ma lanciamo un appello ad associazioni, attività commerciali, teatri, biblioteche, scuole affinché si facciano avanti perché più saremo e meglio faremo”.