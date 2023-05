LA RICETTA – Gnocchetti al nero su crema di cannellini e vongole

Gli Gnocchetti al nero su crema di cannellini e vongole sono gnocchi di patate resi ancora più gustosi e scenografici grazie all’utilizzo del nero di seppia nell’impasto. Questi gnocchi raffinati e particolari si prestano a essere arricchiti con condimenti a base di pesce o molluschi e a essere legati da creme di fagioli o ceci che li rendono ancora più intriganti.

La particolarità di questo piatto è appunto l'abbinamento tra i legumi con i frutti di mare che funziona a meraviglia e rende questo piatto irresistibile anche per i palati più raffinati.

Dove è possibile utilizziamo delle vongole veraci che oltre ad avere carni morbide e succose contengono una buona dose di proteine e di diversi minerali, tra i quali spiccano soprattutto il potassio (indispensabile all'organismo umano per mantenere il bilancio idrico e la pressione sanguigna nella norma) e il calcio.

Abbiniamo a questa ricetta a un Verdicchio dei castelli di Jesi classico superiore DOC "LUZANO" 2021. Colore paglierino tendente al verde si presenta al naso con profumi freschi e vivaci, con note di acacia, ginestra e fiori bianchi. Il sapore è vivace, scorrevole, caratterizzato da un sapore asciutto e sapido. Gradazione alcolica: 13.5 % Temperatura di servizio: 12/14° C.

GNOCCHETTI AL NERO SU CREMA DI CANNELLINI E VONGOLE

Ingredienti: 500 gr di gnocchetti al nero di seppia, 200 gr di fagioli cannellini lessi (potete anche utilizzare quelli in scatola), 500 gr di vongole veraci (volendo potete sostituirle con le cozze), 1 spicchio d’aglio, 1 filo d’olio evo

Preparazione: Mettere in ammollo per una notte i fagioli cannellini, scolarli e lasciarli cuocere in acqua salata fino a quando saranno morbidi.

In una padella fare soffriggere uno spicchio d’aglio, versare le vongole fatte spurgare, coprire con il coperchio e lasciarle cuocere fino a quando non si saranno aperte. Versare i cannellini cotti e scolati in un bicchiere alto, versare una decina di cucchiai di acqua rilasciata dalla cottura delle vongole e una decina di vongole, frullare fino ad ottenere un crema vellutata. Lessare gli gnocchi in acqua salata, scolarli appena saliranno in superficie. Saltarli in padella con le vongole rimanenti e una noce piccola di burro, giusto per amalgamare.

Versare la vellutata di cannellini sul fondo del piatto e adagiare gli gnocchetti e le vongole.

Realizzato dalle allieve Federica Bindini e Giulia Panetta della classe IV D in collaborazione con il Docente Santo Corridore