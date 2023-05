Il Dipartimento per la protezione e l'innovazione finanziaria della California ha recentemente fatto una rivelazione scioccante su alcune società di criptovalute, accusandole di aver messo in atto schemi di investimento fraudolenti attraverso l'uso di dirigenti e attori generati dall'intelligenza artificiale. In mezzo a questo scandalo, TMS Network (TMSN) emerge come un fulgido esempio di trasparenza e onestà, superando attori importanti come Solana (SOL) e BNB (BNB) nel loro impegno per la fiducia degli investitori.

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è una piattaforma di trading decentralizzata che offre una soluzione completa alle sfide affrontate dai trader negli spazi di trading di asset tradizionali e digitali. La piattaforma fornisce l'accesso a diverse classi di attività, tra cui criptovalute, azioni, Forex e CFD, consentendo ai trader di avere un'esperienza senza soluzione di continuità su diversi mercati.

Con l'ascesa dell'IA, TMS Network (TMSN) la sta utilizzando a vantaggio dei suoi utenti, cosa che non si può dire di alcune società blockchain. Uno degli strumenti di IA è l'Emotions Analyzer Alert, che utilizza algoritmi di IA per identificare quando i trader potrebbero prendere decisioni basate sulle emozioni piuttosto che sulla logica, cosa che potrebbero fare anche i trader più esperti.

L'AI Trading Plan Builder è un altro strumento innovativo. Analizza il processo decisionale di un trader e costruisce un piano in linea con il suo stile di trading. In definitiva, aiuta i trader a sviluppare un piano che funzioni per loro, migliorando la coerenza e i risultati complessivi del trading.

Il corretto utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale da parte di TMS Network (TMSN) rappresenta un vantaggio significativo, in quanto consente ai trader di prendere decisioni basate sui dati, di ridurre i rischi e di aumentare la redditività. Questo ha contribuito al successo del token $TMSN, attualmente in fase di prevendita, che ha già raggiunto un incredibile aumento di valore del 1700%.

Solana (SOL)

Solana (SOL) è una piattaforma blockchain ad alte prestazioni progettata per supportare applicazioni scalabili, sicure e dApp. Ha guadagnato una notevole trazione durante l'ultima stagione dei tori ed è stata una delle principali vincitrici. Ma cosa è andato storto per Solana (SOL)?

Solana (SOL) è costruita per gestire migliaia di transazioni al secondo (tps), grazie al suo esclusivo algoritmo di consenso chiamato Proof of History (PoH). Il PoH consente alla rete Solana (SOL) di elaborare le transazioni in modo più efficiente, il che significa che è più veloce della maggior parte delle altre blockchain.

Un'altra caratteristica fondamentale di Solana (SOL) è l'architettura. Questa è stata progettata per ridurre al minimo la latenza, assicurando che le transazioni vengano elaborate e confermate rapidamente. Questo ambiente a bassa latenza rende Solana (SOL) la blockchain perfetta per il gioco.

Moneta Binance (BNB)

BNB (BNB) è il token di utilità nativo dell'ecosistema Binance, una delle più grandi borse di criptovalute al mondo. Innanzitutto, BNB (BNB) funziona come token di utilità all'interno dell'ecosistema di Binance, consentendo agli utenti di accedere a vari vantaggi e servizi.

BNB (BNB) è utilizzato come gas per la Binance Smart Chain, una blockchain parallela alla Binance Chain. Questa funzionalità ha reso BNB (BNB) un asset essenziale per gli sviluppatori e gli utenti dell'ecosistema BSC.

I titolari di BNB (BNB) possono anche partecipare alle operazioni di staking e di governance all'interno dell'ecosistema di Binance. Ciò consente ai titolari di BNB (BNB) di contribuire al processo decisionale e di ottenere ricompense per il loro coinvolgimento.

Conclusioni

Il successo di TMS Network (TMSN) è evidente dopo un investimento superiore alle aspettative, anche se è ancora in fase di prevendita. Solana (SOL) e BNB (BNB) sono state due delle principali altcoin dell'ultima stagione dei tori. Le promesse di ciascuna moneta sono certamente ancora presenti, ma a causa delle preoccupazioni in corso e della mancanza di trasparenza, il prezzo di entrambe potrebbe non rimbalzare.

