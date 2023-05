Asfalto nuovo in via San Luigi, Rastelli (Fdi): "Peccato per il mancato ampliamento della sede stradale"

"Durante la seduta del Consiglio Metropolitano di Torino, l’Assessore Metropolitano alle Infrastrutture, Jacopo Suppo, rispondendo ad un’interrogazione del Consigliere Metropolitano di Fratelli d’Italia, Davide D’Agostino, ha affermato che il rifacimento della pavimentazione stradale è previsto entro il mese di giugno, mentre al momento non è in programma alcun ampliamento della sede stradale" spiega Massimiliano Rastelli, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia, primo firmatario della proposta per il rifacimento della pavimentazione stradale di Via San Luigi, approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Rivalta, ha così commentato: “per Rivalta è certamente una buona notizia ma dato che la problematica è in corso da alcuni mesi le tempistiche per il ripristino della strada potevano essere maggiormente celeri e stringenti; peccato invece per l’ampliamento della sede stradale, in quanto Via San Luigi – SP 174 è una delle maggiori direttrici di traffico di Rivalta, in direzione della Tangenziale di Torino, dell’ospedale San Luigi e dei comuni limitrofi; prima ancora di pretendere, giustamente, dagli automobilisti il rispetto del Codice della Strada, l’Ente proprietario deve dimostrare di saper gestire e mantenere le strade adeguatamente, poiché la sicurezza stradale non si persegue, ad esempio, solo grazie all’installazione di nuovi autovelox, o con un aumento indiscriminato delle multe al Codice della Strada, ma anzitutto garantendo una efficiente manutenzione e gestione delle strade.”