Elezioni 2023, affluenza ferma al 37% in Piemonte

Affluenza in calo alle urne per le elezioni amministrative 2023. Al voto in Piemonte nella giornata di domenica 14 maggio è stato il 37% dei votanti, in provincia di Torino nello specifico è stato il 35.9% (ultimo aggiornamento delle 19.35, ndr). Nel scorsa tornata elettorale alle urne in Piemonte si era recato oltre il 40% dei aventi diritto al voto.

I comuni in cui si vota sono Bibiana, Bussoleno, Chialamberto, Ivrea, Lauriano, Mathi, Novalesa, Orbassano, Perosa Canavese, Pianezza, Quagliuzzo, Rivarossa, Roure, Salerano Canavese, Scalenghe, Scarmagno, Trana.