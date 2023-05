Sonego torna a ballare e si prende la scena sul centrale: battuto Nishioka tra pioggia e tifo da stadio

Un match duro, tirato, sotto in pioggia battente. Ma che ha lasciato a Lorenzo Sonego, capace di battere il giapponese Nishioka 7-5 6-3, il sorriso. Il tennista torinese avanza agli Internazionali di Roma.

Ieri a Roma, in un campo centrale travestito da Stadio Olimpico, “Sonny” ha dimostrato ancora una volta di essere oltre che un talento anche un ottimo stratega, variando il suo gioco per fare fronte al mancino di Nishioka. Il giapponese, giocando incrociato e con palle molte alte, ha provato ad innervosire e a mettere fuori ritmo il torinese.

Sonny sembrava aver indirizzato il match dalla sua partendo fortissimo con un primo parziale di 3 giochi a zero nel primo set, poi pero è stato bravo a non uscire dal match quando, complice anche qualche suo errore gratuito, il giapponese si è rifatto sotto nel punteggio raggiungendolo sul 3 a 3.

Per uscire dalle difficoltà Lorenzo si è appoggiato al suo servizio, ha iniziato a variare il suo gioco e ha messo i piedi dentro il campo: accorgimenti che hanno destabilizzato Nishioka, che forte del suo mancino ha provato a minare le sicurezze di Sonny con risultati sempre più vani, soprattutto dopo che cancellando un segno di una palla dubbia si è tirato contro di se tutto il pubblico romano che non ha potuto che far sentire ancora di più la sua vicinanza al nostro campione.

Dopo un primo set durato circa un’ ora e concluso con un tiratissimo 7-5, il secondo è iniziato al cospetto di una pioggia che si è fatta sempre più intensa con conseguente pericolo di sospensione.

Sospensione che sicuramente avrebbe fatto meglio al giapponese che a Sonny: l’italiano, capendo l’importanza di chiudere il match subito, ha iniziato a girare con più insistenza intorno alla palla, sfruttando così il suo diritto (colpo sul cui avrebbe dovuto insistere di più) e grazie alla spinta di tutto il pubblico è riuscito a chiudere anche il secondo con un netto parziale di 6-3.

Subito dopo la vittoria si è regalato un balletto per festeggiare, danza che ha fatto tornare alla memoria i passi fatti due anni fa quando, battendo Rublev e Thiem, Sonny era approdato alla semifinale raggiungendo anche il suo best ranking nel circuito.

Ora Sonny aspetta Tsitsipas, “bloccato" in un match sospeso per pioggia contro Nuno Borges sul risultato di 6-3 4-3 per il greco.

Lorenzo, parlando del probabile match contro la testa di serie numero 5 del torneo, ha detto :”Sono convinto dei miei mezzi e so di poterlo mettere in difficoltà”. I precedenti tra i due ci parlano di un due a zero per il tennista ellenico, ma nessuno di questi match è stato mai giocato sulla terra rossa, e soprattutto non è mai stato giocato a Roma dove ormai Sonny è diventato idolo e bengamino della folla.

NISHIOKA E I “BUU” DEL FORO

Durante il primo set, il giapponese si è potuto rendere conto dal vivo di tutta la passione e l’amore che i tifosi italiani hanno nei confronti dell’azzurro torinese.

Una passione fatta di tifo e rumore, che è esplosa del tutto quando Nishioka è andato a cancellare un segno dubbio sul rettangolo rosso: sommerso dai “buu” il nipponico si è andato a lamentare con il giudice di sedia chiedendo perché il pubblico facesse così. L’arbitro ,sorpreso dalla lamentela mossa, ha invitato il tennista a concentrarsi e divertirsi. Divertimento che però si sono goduti solo il pubblico e il nostro campione.