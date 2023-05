Al Mauto, apre la mostra "(IR)REALIZZATI": progetti, disegni e prototipi rimasti nei cassetti

Dall’incontro di RE-PLAY 2023 e il MAUTO nasce la mostra (IR)REALIZZATI. Progetti tra utopia e realtà. Il gruppo di lavoro ha scelto di soffermarsi su quanto di “non finito” ci fosse nella collezione del Museo e come questi progetti, paradossalmente, fossero espressione di visionarietà, sogno, speranza.

Si dice infatti che le opere incompiute siano le più affascinanti. In esposizione troviamo disegni avveniristici non concretizzati, prototipi mai entrati in produzione per le cause più disparate, storie e sogni di personaggi visionari che sono rimasti nei cassetti...

Dalla Isotta Fraschini che nacque come automobile per bambini e poi diventò un bolide da corsa, alla Carrozzeria Garavini per veicoli elettrici poi soppiantata dall’avvento del motore a scoppio, fino alla Zele 2000 Zagato antesignana delle attuali microcar che popolano le nostre città, (IR)REALIZZATI propone un viaggio fra utopia e realtà nato dalla creatività di un gruppo di lavoro formato da 11 persone che si sono confrontate per la prima volta con la creazione completa di una mostra.

Nel percorso espositivo, aperto da venerdì 26 maggio a mercoledì 20 settembre, il pubblico è accompagnato dal racconto delle opere da parte dei partecipanti, con l’introduzione storica che si affianca all’interpretazione più personale. Il giorno dell’inaugurazione, questi racconti diventano intensi momenti performativi che restituiscono memoria immaginifica alle opere contribuendo a dar loro un “senso rinnovato".

RE-PLAY è un format curatoriale che propone riletture partecipate di collezioni museali e archivi da parte di cittadini e cittadine.

Un percorso espositivo condiviso – sostenuto dalla Fondazione CRT, da sempre in prima linea nel supportare la cultura in ogni sua declinazione e nel realizzare i valori della piena inclusione e fruizione – in cui curatori e curatrici sono persone esterne al mondo dell'arte che, grazie alla loro visione originale e libera da condizionamenti, contribuiscono ad arricchire di significati inaspettati il nostro patrimonio culturale.