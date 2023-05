Club Silencio: una Notte a Paratissima

Durante l’evento saranno visitabili le tre mostre a cura di Salone Off, ideato come luogo di permanenza di attività artistica, nell'ambito di Salone Off. Due di queste comprendono percorsi artistici che trattano temi della sostenibilità ambientale e della memoria migrante, mentre sarà possibile, nelle incantevoli scuderie, ammirare le opere artistiche che esplorano il tema della femminilità inibita, presentate nella mostra Burrnesh con “le Vergini Giurate”. Non perderti inoltre Paratissima Factory, la mostra di Paratissima dedicata alle residenze d'artista.