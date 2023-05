Esci dagli schemi: la campagna di Vol.To e CVSnet si presenta al Salone del Libro

Giovedì 18 maggio alle 17 al Salone del Libro di Torino in Sala Arancio – Galleria Visitatori Vol.To ETS e il coordinamento regionale dei Centri Servizio, CSVnet Piemonte, hanno organizzato l’incontro “Esci dagli schermi”.

L’evento sarà l’occasione per interrogarsi e riflettere sulla percezione del volontariato da parte dei giovani, illustrando anche quali sono le iniziative già previste dai Centri di Servizio per il Volontariato della Regione Piemonte nei prossimi mesi per avvicinare le nuove generazioni al mondo del Terzo Settore.

In questa occasione verranno illustrate prima una ricerca universitaria condotta negli ultimi mesi da Roberta Rapisarda, studentessa del corso di laurea magistrale in Politiche e Servizi Sociali, e poi la campagna di sensibilizzazione al volontariato di CSVnet Piemonte nata proprio per coinvolgere i più giovani, affinché diventino sempre più protagonisti di azioni ed esperienze solidali.

Il Programma

17.05 Apertura incontro con i saluti di Luciano Dematteis, Presidente di Vol.To ETS.

17.10 Saluti istituzionali, Gerardo Gatto Presidente di CSVnet Piemonte.

17.20 Presentazione ricerca “Giovanni e volontariato”, Roberta Rapisarda tesista del corso di laurea in Politiche e Servizi Sociali.

17.35 Illustrazione campagna di sensibilizzazione al volontariato rivolta ai giovani, Gerardo Gatto Presidente di CSVnet Piemonte.

17.45 Presentazione evento di promozione dei valori costituzionali di solidarietà sociale – 2 giugno in piazza, Maida Caria Direttrice di Vol.To ETS.

Modera l’evento Marco Bani – Consigliere di Vol.To ETS.