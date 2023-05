Incipit Offresi: la semifinale al Salone Internazionale del Libro di Torino

Dopo 18 tappe in 4 regioni – Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lazio – continua la sfida a colpi di Incipit con il ballottaggio e le due semifinali in programma il 20 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino e il 27 maggio al Circolo dei lettori di Torino. Incipit Offresi è il primo talent letterario itinerante per aspiranti scrittori, ideato e promosso dalla Fondazione ECM - Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, in sinergia con Regione Piemonte. In 7 anni Incipit Offresi ha scoperto più di 60 nuovi autori, pubblicato 70 libri e coinvolto più di 10mila persone, 30 case editrici e più di 50 biblioteche e centri culturali. Incipit Offresi è un vero e proprio talent della scrittura, lo spazio dove tutti gli aspiranti scrittori possono presentare la propria idea di libro, incontrare e dialogare con gli editori coinvolti nelle varie fasi del progetto. Nuova, quest’anno, la modalità di selezione dei finalisti. Il ballottaggio si svolgerà durante le semifinali con 7 candidati a turno che con 3 parole in 5 minuti dovranno scrivere un incipit e leggerlo in 30 secondi davanti al pubblico. I 3 più votati passeranno alla semifinale. Alla prima semifinale, al Salone Internazionale del Libro di Torino, i 10 aspiranti scrittori, in una sfida uno contro uno, avranno 60 secondi di tempo per leggere il proprio incipit o raccontare il proprio libro. Il/la concorrente che, secondo il giudizio del pubblico, avrà ottenuto più voti, passerà alla fase successiva, mentre i 5 restanti dovranno simulare una telefonata all’editore e lasciare un messaggio in segreteria da 15 secondi che sarà giudicato dalla giuria tecnica con un voto da 1 a 10. Il concorrente che avrà ottenuto il voto più basso sarà eliminato. I finalisti, individuati nei due turni, si sfideranno poi nella finale in programma a giugno. I concorrenti primo e secondo classificato riceveranno rispettivamente un premio in denaro di 1.500 e 750 euro; saranno inoltre messi in palio, fra tutti i partecipanti alla finale, il Premio Italo Calvino, Indice dei Libri del Mese, Golem, Leone Verde, Circolo dei Lettori ed eventuali altri premi assegnati dagli editori. Gli aspiranti scrittori al ballottaggio: Massima Bercetti di Avigliana, Emanuela Callai di Rapallo (GE), Rebecca Cellitti di Valmontone (RM), Maria Vittoria Isaja di Chiavari (GE), Angelica Perrone di La Salle (AO), Beniamino Rosa di Padova, Lucia Maria Ruto di Moncalieri. I semifinalisti: Corrado Catenacci di Bologna, Marco Negri di Luino (VA), Simona Bertino e Mariangela Di Gianni di Settimo Torinese, Simone Torino di Pont-Saint-Martin (AO), Luigi Callegaro di Torino, Marco Tarricone di Bruino.